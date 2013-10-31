独家：中国信贷资产证券化试点大门向外资法人银行打开

* 银监会明确外资法人银行可参与CLO试点--消息

* 产品可选银行间或交易所市场发行和交易

* 市场人士料外资行试点初期范围和规模均小

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路透香港10月31日 -中国信贷资产证券化(CLO)试点正在扩大。两位消息人士证实，中国银监会日前已明确外资法人银行可参与CLO试点。不过市场人士预计，外资行CLO试点的范围和额度初期会很有限。

消息人士并透露，监管层建议参与试点外资行于11月底前将业务初步方案报送银监会。这意味着自2005年CLO试点以来，监管层终于向在华设立的逾40家外资法人银行打开了发行CLO试点产品的大门。

消息人士称，银监会日前明确外资法人银行可按照小规模、分批次原则，在现有信贷资产证券化试点制度框架下开展试点工作，并可以选择相关产品在银行间或交易所市场上市发行和交易。

“监管层让我们有意参与的（银行）在11月底前把初步方案报送到监管三部，等确认后再正式上报申请，公司现在正准备一个融资租赁方面的方案。”一位外资行人士对路透称。

路透亦了解到，银监会表示，外资法人银行发起CLO项目的申请，将由所在地银监局受理和初审，银监会再做审查和决定。

截止发稿前，中国银监会未对上述消息进行置评。银监会数据显示，目前中国已有42家外资法人银行。

**CLO试点将全面提速**

”这是给予外资银行市场准入及国内银行一样的国民待遇原则，目前外资银行作为资产证券化发起人也没什么法律障碍，中外一视同仁创新推进。”一位券商银行业分析师说。

他并认为，中国目前对资产证券化规范的两个管理办法（分别为2005年4月及12月颁布）只规定了“银行业金融机构”可参与CLO交易，此次银监会是明确了外资法人银行可参与；料十八届三中全会后，中外资银行信贷资产证券化试点会全面提速。

李克强总理在8月底的国务院常务会议上曾表示，将进一步扩大信贷资产证券化试点。中国央行之后称，试点扩大后，将引导大盘优质CLO产品在银行间和交易所市场跨市场发行。9月底亦让20家中资银行申报CLO的试点方案及发行额度，并表示本轮试点获批后会陆续于明年上半年完成发行。

2005年始，央行联合几部委成立信贷资产证券化协调领导小组，当年12月，国开行CHDB.UL和建行(601939.SS)的资产证券化产品成功发行。迄今发行机构已涵盖中资政策性银行、国有及股份制银行、资产管理公司等，此次为首次向外资银行打开发行试点大门。

截至今年9月末，金融机构在银行间市场共发行了逾900亿元人民币的信贷资产证券化产品。

一位最早参与中资银行CLO试点并担任投行顾问的外资银行人士表示，与目前国有银行的CLO试点略为不同，料先批试点的外资法人银行CLO试点会亮点多、动力略强。外资行信贷流程不太一样，CLO试点的基础信贷资产料透明度会较高、对投资者吸引力亦会增强，并犹如“鲶鱼”效应，会对中国资产证券化的创新带来动力。

“比如渣打或汇丰银行（中国）若发行了一款CLO产品，它的基础信贷资产可能更多来源于外资企业，资产池也相对透明，这对有创新投资比例要求的险资等会产生吸引力。”该人士称。

央行报告显示，9月底人民币贷款余额已突破70万亿元，按年增14.3%。基于“盘活存量”及“资产证券化常态化条件基本具备”的考虑，业内人士料此轮试点在规模上会较此前有大幅增长。（完）