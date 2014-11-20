信贷资产证券化改为备案制 已发行机构豁免业务资格审批--消息（更新版）

(新增更多细节及评论)

路透上海11月20日 - 中国国务院周三会议提出运用信贷资产证券化等方式盘活资金存量的话音刚落地，超过三位消息人士周四就透露，银监会已于今天下发相关文件，将信贷资产证券化业务由审批制改为业务备案制，不再进行逐笔审批。

业内人士普遍预期，信贷资产证券化在已发行近3,000亿元人民币后，有望加速扩容。

在这份名为《关于信贷资产证券化备案登记工作流程的通知》文件中，银监会表示，银行业金融机构应在申请取得业务资格后开展业务，在发行前进行备案登记，已经备案产品在三个月内完成发行，三个月内未完成发行的需重新备案。

“（备案制）是出了，已经有一家率先备案了一单。”一位了解情况的消息人士透露。

路透暂未联络到银监会发表评论。

文件显示，已经发行过信贷资产支持证券的银行业金融机构实行业务资格豁免审批，但需履行相应手续。

取得资格后，备案过程中，各机构监管部应对发起机构合规性进行考察，但不再打开产品资产包对基础资产等具体发行方案进行审查；会计师事务所，律师事务所，评级机构等合格中介机构应针对证券化产品发行方案出具专业意见，并向投资者充分披露；各银行业金融机构应选择符合国家相关政策的优质资产，采取简单透明的交易结构开展证券化业务，盘活信贷存量。

过渡期安排方面，文件发布前，正处于发行审批通道内的证券化产品仍按照原审批制下的工作流程继续推进。

已经发行过产品的机构自动取得业务资格，可按照新工作流程开展产品报备等级，并应补充完成业务资格的审批手续；未发行过证券化产品的机构，则需获得业务资格后再进行产品备案。

**规模有望扩容，补充城投债缺口**

“这肯定是好事情，估计资产证券化的规模会迅速扩容。”上海一位承销商人士认为。

事实上，今年以来银行间信贷资产支持证券的规模已经明显提速。数据显示，截止2014年11月18日，银行间发行的资产支持证券规模共为2,898.72亿元人民币，仅2014年以来的发行规模就达到2,109.10元。

该承销商人士认为，企业贷款作为基础资产的证券化产品，由于单笔贷款规模相对较大数量少，风险难分散，预期规模难以做大。但房贷、信用卡、汽车信贷等证券化产品的前景乐观。

“然信贷资产证券化的收益不高，吸引力也有限，如果要提高收益率，风险就会提高，这对国内投资者也是一个考验。”他认为。

他并认为，资产证券化未来还有一大方向，是在地方债务管理趋严后，融资形势趋严的城投债品种。地方融资平台在发行城投债受限后，可通过证监会或者银监会的通道，发行证券化产品缓解融资压力。

中国国务院周三举行的常务会议指出，当前融资成本高问题仍然是突出问题，将进一步有针对性地进行缓解，包括增加存贷比指标弹性、运用信贷资产证券化盘活资金存量等十方面措施，以促进创新创业、带动群众收入提高。

此前，中国证监会已给券商发文，就放开资产证券化产品审批权方面征求各方意见，并试图推出负面管理清单。当时讨论稿显示，此后资产证券化产品审批执行负面清单，即只要支持资产不属于负面清单之列，均可以通过备案发行，而不再需要经过繁杂的审批过程。

中国资产证券化产品有银监会的信贷资产证券化，证监会的企业资产证券化，以及交易商协会推出的资产支持证券等几个序列。（完）

(发稿 路透中文部)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。