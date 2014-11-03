外国企业明年8月起得以进入中国信用卡结算市场--报载

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透香港11月1日 - 香港南华早报周六报导称，中国监管机构将允许外国企业明年8月起推出人民币计价信用卡结算业务。
报导援引中国最大信用卡供应商金邦达宝嘉的消息称，中国人行官员已在9月告知这个日期。
“当央行给出日期，他们总是遵守那个日期，”该消息人士表示。该人士为一名未披露姓名的部门主管。
中国国务院曾宣布，符合条件的外国企业可以成立自己的结算公司，但没有宣布日期或其他细节。
南华早报报导称，中国人行尚未对该日期发表看法。(完)
(编译 戴素萍 审校 张涛)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。