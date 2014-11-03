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中国财经 | 2014年 11月 3日 星期一 12:45 BJT

外国企业明年8月起得以进入中国信用卡结算市场--报载

路透香港11月1日 - 香港南华早报周六报导称，中国监管机构将允许外国企业明年8月起推出人民币计价信用卡结算业务。

报导援引中国最大信用卡供应商金邦达宝嘉的消息称，中国人行官员已在9月告知这个日期。

“当央行给出日期，他们总是遵守那个日期，”该消息人士表示。该人士为一名未披露姓名的部门主管。

中国国务院曾宣布，符合条件的外国企业可以成立自己的结算公司，但没有宣布日期或其他细节。

南华早报报导称，中国人行尚未对该日期发表看法。(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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