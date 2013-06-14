中国信用市场博弈央行释放流动性 去杠杆仍为上策

5月10日拍到的人民币与美元图片。 REUTERS/Petar Kujundzic

作者 尹嫄婷

路透北京6月14日 - 端午过后市场流动性警报仍未解除，中国央行的冷漠态度令金融市场艰难度日。市场人士表示，若短期紧绷的流动性格局未获缓解，长端亦终将面临调整风险，建议逐步去杠杆操作。

本周交易所隔夜回购利率飙升，除了受到银行理财资金激励外，亦有部分投资者押注长期基本面向好、博弈央行释放流动性而卯力寻求资金。随着银行间资金紧张对交易所的影响越来越大，不排除后续回购利率将继续抬升。

“此轮流动性紧张应该至少会持续到半年末，7月开始可能稍有好转，但能有多大程度好转很不确定。目前资金面对收益率的影响主要体现在短端，未来若资金面持续紧张，长端也会面临越来越大的调整风险。”北京一家私募基金交易员称。

他并建议要逐步去杠杆。虽然长期基本面有利债市，但基本面向债市的传导还需央行货币政策做中介，而从央行最近的态度来看，是维持中性偏紧的流动性，以倒逼银行体系降杠杆。

中国甫发布的5月宏观数据显示经济仍在底部徘徊，物价亦意外低于预期，基本面向好造就部分机构惜券情结，继而通过交易所补充流动性，撑着寄望于央行救急。

上海一家大型券商分析师就表示，基本面挺好，看远点能撑还是尽量撑一下，特别是长端高评级的债券。短端短融等补充流动性的券倒是可以抛一些。

不过，未来流动性若无法缓解，那么市场依旧难逃全线调整。“流动性核心是央行的态度，现在只能赌一把。”海通证券信用分析师李宁称。

另外，除了继续关注中国央行对流动性的立场之外，下周美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议召开在即也增添不确定性。

**交易所资金价格或续抬升**

受银行间资金紧张的持续影响，市场人士普遍预计交易所亦将维持紧张局面，后续回购利率水平或将继续攀升。

近期交易所回购利率持续上涨是多重因素叠加的结果，包括理财资金转至交易所、惜券借钱，以及热钱流出预期，且预计这些因素的影响将在未来持续发酵，尤其是6月底银行间理财新产品能否续作将成为影响交易所市场的主要风险点。

6月末银行理财大量集中到期，与5月中旬下发的同一金融机构债券账户间禁止债券交易的政策叠加，加剧资金供需矛盾。

“随着企业债向交易所转托管不断增加，交易所融资需求不断增长，未来如果银行间市场开户仍不放开的话，交易所融资需求仍然会不断增加。交易所回购利率相比之前的水平会有明显抬升”。上述私募基金交易员称。

中国交易所债市周五尾盘隔夜质押式回购成交利率回落，暂停此前连涨态势。而中国银行间市场周五质押式回购利率普涨态势则未改。(完)

(审校 杨淑祯)

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