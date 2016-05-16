中国5月已有22只短融、中票等取消或推迟发行 共计197亿元

中国国资委称将建立央企境内外投资负面清单 设定禁止和特别监管类
路透北京1月18日 - 中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。
路透上海5月16日 - 据路透统计，5月至今中国信用债市场已有22家发行人取消或推迟发行，规模总计197亿元。其中上周取消或推迟发行（5月9日-13日）有五家，总额24亿元，较5月首周明显减少。
以下为上周公告取消或推迟发行信用债明细(数据来源：上海清算所、中国货币网和中国债券信息网)：
公告日 发行人名称 债券类别 计划发行规模(亿元)
5/13 中广核风电有限公司 中票 10
5/13 西安旅游集团 短融 2
5/13 南京医药股份公司 超短融 4
5/12 东方日升新能源股份有限公司 短融 3
5/11 湖北兴发化工集团 短融 5
5/6 昆山国创投资集团有限公司 超短融 2
5/6 中国船舶工业集团公司 超短融 40
5/6 牡丹江国有资产投资控股有限公司 超短融 8
5/6 重庆涪陵国有资产投资经营集团 中票 20
5/6 伊犁农四师国有资产投资有限责任 短融 5
公司
5/6 湖南粮食集团有限责任公司 中票 6
5/5 四川铁骑力士实业有限公司 短融 2
5/5 山推工程机械股份有限公司 中票 8
5/5 经纬纺织机械股份有限公司 中票 10
5/5 中国林业集团公司 超短融 10
5/5 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 短融 5
5/5 华立集团股份有限公司 超短融 3
5/5 山东钢铁集团有限公司 超短融 30
5/5 重庆化医控股（集团）公司 短融 12
5/4 洛娃科技实业集团有限公司 中票 4.5
5/3 新疆天业（集团）有限公司 超短融 5
5/3 顾家集团有限公司 短融 2.5
总计 197
经济基本面疲弱令企业经营压力进一步加大，今年中国信用债违约风险暴露料更甚于去年，年初至今已有山东山水水泥集团、云峰集团、广西有色、南京雨润等多个违约案例出现。(完)
(整理 李宏薇; 审校 边竞)
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