版本:
中国
中国财经 | 2016年 5月 16日 星期一 10:58 BJT

中国5月已有22只短融、中票等取消或推迟发行 共计197亿元

路透上海5月16日 - 据路透统计，5月至今中国信用债市场已有22家发行人取消或推迟发行，规模总计197亿元。其中上周取消或推迟发行（5月9日-13日）有五家，总额24亿元，较5月首周明显减少。

以下为上周公告取消或推迟发行信用债明细(数据来源：上海清算所、中国货币网和中国债券信息网)：

公告日 发行人名称 债券类别 计划发行规模(亿元)

5/13 中广核风电有限公司 中票 10

5/13 西安旅游集团 短融 2

5/13 南京医药股份公司 超短融 4

5/12 东方日升新能源股份有限公司 短融 3

5/11 湖北兴发化工集团 短融 5

5/6 昆山国创投资集团有限公司 超短融 2

5/6 中国船舶工业集团公司 超短融 40

5/6 牡丹江国有资产投资控股有限公司 超短融 8

5/6 重庆涪陵国有资产投资经营集团 中票 20

5/6 伊犁农四师国有资产投资有限责任 短融 5

公司

5/6 湖南粮食集团有限责任公司 中票 6

5/5 四川铁骑力士实业有限公司 短融 2

5/5 山推工程机械股份有限公司 中票 8

5/5 经纬纺织机械股份有限公司 中票 10

5/5 中国林业集团公司 超短融 10

5/5 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 短融 5

5/5 华立集团股份有限公司 超短融 3

5/5 山东钢铁集团有限公司 超短融 30

5/5 重庆化医控股（集团）公司 短融 12

5/4 洛娃科技实业集团有限公司 中票 4.5

5/3 新疆天业（集团）有限公司 超短融 5

5/3 顾家集团有限公司 短融 2.5

总计 197

经济基本面疲弱令企业经营压力进一步加大，今年中国信用债违约风险暴露料更甚于去年，年初至今已有山东山水水泥集团、云峰集团、广西有色、南京雨润等多个违约案例出现。(完)

(整理 李宏薇; 审校 边竞)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐