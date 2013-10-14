中国9月新增信贷略超预期 社会融资下降

* 9月新增贷款略超预期，但仍在合理范围

* 金融数据与经济形势较为匹配

* 通胀压力目前不足过虑，政策持稳预期未改

路透上海10月14日 - 中国9月近8,000亿元的新增人民币贷款略超预期，而同期社会融资规模有所下降。业内人士认为，甫公布的金融数据来与现有经济形势较为匹配，即使9月CPI涨幅逾3%且创七个月新高，但目前通胀压力尚不足虑，货币政策持稳预期依旧强烈。

中国人民银行周一公布数据显示，9月新增人民币贷款7,870亿元，高于此前路透6,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长14.2%，与路透调查中值一致。狭义货币(M1)同比增长8.9%，比上月末低1.0个百分点，比上年末高2.4个百分点。

兴业银行资金营运中心宏观分析师肖丽表示，“综合M2和M1数据所体现出的情况，政策方向抉择难度比较大。我们倾向于认为，会维持现有政策力度。”

她解释说，M2增速仍比较高，从这个角度看会带来通胀风险，未来需要进一步控制社会融资规模；但M1的增速比预期低很多，这说明企业流动性比较紧张，或者说明其生产扩张预期比较弱，从这个角度看，又不支持紧缩。

受中秋和国庆“双节”等因素推动，中国9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.1%并创下七个月高位。但国内经济低位企稳，意味着总需求对通胀的拉动作用有限，预计整体物价仍将处在缓慢上行通道，并不具备大幅跳升的基础。

中信建投证券宏观分析师王洋并指出，央行下半年起对市场流动性管控有所增强，资金价格中枢略有抬升。但从已公布的金融数据看，其与处于企稳回升中的经济形势较为匹配，加之政府官方提出的货币政策既不能松也不能紧基调，稳定的政策预期仍比较强。

数据显示，2013年前三季度社会融资规模为13.96万亿元，比上年同期多2.24万亿元。其中9月份社会融资规模为1.40万亿元，分别比上月和上年同期少1,784亿元和2,413亿元。

前三季度社会融资中，人民币贷款增加7.28万亿元、外币贷款折合人民币增加5,165亿元、委托贷款增加1.82万亿元、信托贷款增加1.58万亿元、未贴现的银行承兑汇票增加6,359亿元、企业债券净融资1.53万亿元，非金融企业境内股票融资1625亿元。

信贷方面，9月末人民币贷款余额70.28万亿元，同比增长14.3%；9月份人民币贷款增加7,870亿元,同比多增1,644亿元。

另外，按季公布的9月末外汇储备余额则为3.66万亿美元，路透调查中值为3.568万亿美元。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)

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