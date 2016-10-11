中国企业信贷恶化 银行业或需1.7万亿美元资本挹注--标普

《信报》：交戏过后要交数 重燃通胀看欧日
政客竞选时首重「交戏」，登上权力宝座就要「交数」。随着奥巴马以情真意切的临别演说为八年任期画上句号，美国政坛揭开了改朝换代的序幕，本月二十日正式入主白宫的特朗普，于香港时间周四凌晨在纽约举行当选后首场记者会。
路透香港10月11日 - 标普全球周二在报告中称，债务水平上升将令中国前200大企业今年信贷状况恶化，中国银行业将需筹集高达1.7万亿美元的资本，以覆盖料将升高的不良贷款。
由于几乎各个行业都出现杠杆恶化及产能过剩情况，这份研究认为2017年情况改善的机会不大。
债务已成为中国最大的挑战之一。中国的债务负担已升至相当于国内生产总值(GDP)的250%。国际清算银行(BIS)最近警告称，过度的信贷增长暗示未来三年爆发银行业危机的风险上升。
标准普尔调查中70%的受访企业为国企，它们占受访企业总债务的90%，或2.8万亿美元。
标普估计，在2015年底，中资银行业的问题信贷比率已达5.6%，在信贷增长不放缓的情况下，这一比率可能恶化至11-17%。
该机构估计，在这样的情况下，到2020年银行业将需要最多1.7万亿美元的重组资金。最基本的情况下，也将需要5,000亿美元。
标普预计，在试图遏制贷款增长前，未来12-18个月中国当局将继续允许信贷快速增长，这暗示一到两年内风险将加剧。(完)
(编译/审校 李爽/于春红/蔡美珍)
政客竞选时首重「交戏」，登上权力宝座就要「交数」。随着奥巴马以情真意切的临别演说为八年任期画上句号，美国政坛揭开了改朝换代的序幕，本月二十日正式入主白宫的特朗普，于香港时间周四凌晨在纽约举行当选后首场记者会。
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