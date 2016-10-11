中国企业信贷恶化 银行业或需1.7万亿美元资本挹注--标普

路透香港10月11日 - 标普全球周二在报告中称，债务水平上升将令中国前200大企业今年信贷状况恶化，中国银行业将需筹集高达1.7万亿美元的资本，以覆盖料将升高的不良贷款。

由于几乎各个行业都出现杠杆恶化及产能过剩情况，这份研究认为2017年情况改善的机会不大。

债务已成为中国最大的挑战之一。中国的债务负担已升至相当于国内生产总值(GDP)的250%。国际清算银行(BIS)最近警告称，过度的信贷增长暗示未来三年爆发银行业危机的风险上升。

标准普尔调查中70%的受访企业为国企，它们占受访企业总债务的90%，或2.8万亿美元。

标普估计，在2015年底，中资银行业的问题信贷比率已达5.6%，在信贷增长不放缓的情况下，这一比率可能恶化至11-17%。

该机构估计，在这样的情况下，到2020年银行业将需要最多1.7万亿美元的重组资金。最基本的情况下，也将需要5,000亿美元。

标普预计，在试图遏制贷款增长前，未来12-18个月中国当局将继续允许信贷快速增长，这暗示一到两年内风险将加剧。(完)