即时观点：中国1月新增贷款远逊预期 货币政策实际仍偏紧

焦点：中国银行业委外业务加杠杆套利难以为继 更关注资金安全
路透上海2月21日 - 中国央行今年力推去杠杆和完善宏观审慎评估(MPA)框架，令过去几年因宽松货币政策周期和资产荒而爆发式增长的委外业务明显放缓已成定局。银行通过委外加杠杆及期限错配套利的模式难以为继，而比起收益率，资金安全性开始普遍成为银行选择委外投顾首要考量。
路透上海2月10日电---中国人民银行周五公布数据显示,2012年1月新增人民币贷款远低於预期的"万亿大关";当月末广义货币供应量(M2)亦低於预期.
主要数据:
--1月新增人民币贷款7,381亿元(路透调查中值为10,000),去年12月为6,405
--1月月末广义货币供应量(M2)同比增长12.4%(路透调查中值13.6%),12月为13.6%
--1月末人民币各项贷款余额55.53万亿元,同比增长15.0%(路透调查中值15.6%),12月为15.8%
以下为市场人士的评论:
--渣打银行中国经济分析师 李炜:
1月新增贷款7,400亿元左右,个人感觉并不是很少的规模.回顾历史春节所在的那个月,09、10年等除外,5,000亿元左右的新增信贷规模都很正常.
同时,银行承兑汇票的转贴利率之前一直在下降,结合我们近期与信贷人士沟通的情况来看,我们会倾向於认为,在金融的层面上,企业的融资情况在改善,金融有在更好地支持实体经济.
由於理财产品的快速增长,广义货币(M2)数据去年年中以来一直存在一些问题.我们自己测算的一个M2+指标显示,从去年下半年以来,银行体系的流动性一直都稳定在16%到17%的增速,并未有明显的回落,无需担心.
--民族证券宏观分析师 陈伟:
今天公布的1月份金融数据都低於预期,尤其存款净下降较大,这与资金重返理财产品和春节因素有关.大量企业发工资,存款转为个人存款,并提取为现金.
除存款净下降因素外,去年外汇占款和贷款基数较高,也对今年的货币供应量增速下降造成影响,但1月份的广义货币应该是本轮周期的一个底部.在季节性因素之後,2月份狭义货币和广义货币都有望出现反弹.
--信达证券宏观经济分析师 李建朋:
1月人民币新增贷款偏低,主要是受贷存比的限制.如果存款增速没有一个大的回升,贷款规模也会偏少.
目前稳健的货币政策还会持续,短期内存款准备金率调整的可能性不大.即使资金紧张,央行可以通过逆回购来调节.对央行而言,资金略微偏紧比资金长期处於宽裕状态更优.
--第一创业证券执行总经理 万晓西:
新增信贷偏低代表当局对於货币政策相对审慎的态度,因为这是有利於控制中国的长期通胀水平,因为中国现在通胀压力仍不小,主要体现在劳动力紧张方面,另外也和实体经济表现不振有关,贷款需求可能也不足.
现在公布的有些数据好一点,有些数据差一点,特别是CPI数据超预期,短期降存准率的可能性虽然存在,但必要性降低,外汇占款情况年初可能也有所改善,所以央行可能还要继续观察.
--光大银行资金部首席宏观经济分析师 盛宏清:
1月贷款少的原因,除存款下降因素外,银根紧缩也是一个重要方面.而且M2和M1的增速过低,如果继续下去,将无法支持实体经济按预期增长.
在此情况下,建议央行要尽快双管齐下予以解决.一是要下调法定存款准备金率0.5个百分点,另外再下调贷款基准利率0.25个百分点,而存款基准利率可以暂时不变.
--国海证券宏观经济分析师 邹璐:
1月新增信贷低於预期,一是春节因素工作量较少影响;二是银行存贷比限制了信贷增长.信贷低於预期也导致货币供应量回落,尤其是M1出现较大幅回落,值得注意一下.1月信贷偏低可能也有外汇占款较高的因素,因为人民币继续升值以及1月贸易顺差走高.
1月信贷偏低,我认为反而有利於後续政策适度宽松一些,预计未来降准仍有必要,基准利率则保持不变.
--交通银行金融研究中心研究员 鄂永健博士:
1月贷款增长少於预期,可能是监管层加强了窗口指导.往年,每年1月份的贷款需求都比较多的.
1月存款减少很多,延续了去年的季节性变动,导致货币供应增速比较低.
狭义货币(M1)增速低得厉害,一方面可能是季末企业的合同存款流失了;另一方面就是假日因素的影响,企业活期存款一部分以发奖金的形式给了个人,另外就是活期存款转定期.
我们仍预期今年的政策稳健,会有一定程度的放松.存款准备金率预期仍会下调,但利率可能保持不变.
--平安证券固定收益部研究主管 石磊:
新增贷款太低了,最保守的预计也有8,000亿;M2也偏低.M1虽然很低,但因为有春节因素,所以不太能看.
新增贷款偏少有春节的因素,工作日偏少,上半个月偏多,下半个月偏少,也有贷存比限制的因素,还是没有完全放开,央行在信贷额度上不是放任自流的,虽然不像以前那麽紧张了,但还是有一些指导.央行还是不希望在一季度突击放贷,要实现均匀的放贷.
存准率还是会降,今年2-3次,但是政策基调不是十分积极,时机可能需要通胀数据来配合,因为调低存准是重要政策信号,要在CPI数据低的时候才是好的出台时机.
--农业银行金融市场部研究主管 李刚:
1月份人民币贷款比此前市场预期低,这可能有春节这一季节性因素影响,但是否源自于企业贷款需求下降还有待观察.
当月的广义货币(M2)增速下滑也出现明显下滑,这和1月份的存款8,000亿元的净下降有关,而存款净下降应该主要源於存款资金回流到理财产品等;考虑到去年同期因素以及外汇占款有望恢复增长,这会使得M2在2月份会出现一定的反弹.
相对来说,狭义货币(M1)的增长更低於预期,这也和季节性因素有关,在2月份将会出现较为明显的反弹.
--兴业银行首席经济学家 鲁政委:
新增贷款数据比预期的要低的多,春节因素并非主要原因,因为从往年历史看,不管春节在1月份还是2月份,并不会对信贷数据造成太大的影响.新增贷款偏低的主要原因可能还是央行的调控节奏的问题,从春节前央行不降存款准备金来举措推测,实际货币政策放松的速度并非市场预期的那麽乐观.
另外,尽管M1和M2的增速都出现回落,且M1增速回落到令人吃惊的地步,但央行并未立即将货币政策放松,除了考虑到CPI还没有回落的合理区间以外,从另外的角度讲,也可能说明实体经济并未糟糕到让央行担忧的地步.
--民生银行金融市场部首席经济学家 李志强:
从1月才7,000多亿的新增信贷来看,感觉央行货币政策的实际执行力度还是偏紧.因为一般来说年初银行信贷投放热情会高一些,但这个量与平常月份差不多.
未来政策展望上,如果国际和国内经济形势不发生实质性的变化,预计会保持现在的基调和力度.原因包括两个方面:一是通胀压力没有预期下降的那麽多,即使考虑翘尾因素变化,2月的CPI涨幅也至少会在3.5%左右,压力还是有;第二就是央行现在将着眼点转向配合政府进行经济结构调整,绝对的增速就不是非常突出的目标了.
**相关背景**
--中国总理温家宝近日主持召开国务院全体会议称,当前要保持投资稳定增长,继续加强对实体经济特别是中小企业的信贷支持;并重申要巩固房地产市场调控成果,促进房价合理回归,延续此前调控基调.
--中国国务院副总理王岐山表示,当前全球经济金融形势十分复杂严峻,首要任务是确保经济复苏和金融稳定.
--中国国家外汇管理局表示,中国近年来国际收支状况趋向基本平衡,预计2012年中国国际收支仍将保持顺差,但顺差将大幅减少,且波动加大,而且今年可能面临跨境资本频繁进出风险.
--中国央行称,将加快信贷产品和服务方式创新,全面提升信贷政策导向力,促进经济发展方式转变和经济结构调整,引导信贷资源更多地向"三农"和民生领域倾斜.
--针对当前小微企业经营压力大、融资难等困局,中国国务院此前称,将出台新举措加大支持小微企业力度,其中包括中央财政将安排150亿元设立中小企业发展基金.
--随着春节後资金回流银行体系,资金面渐宽裕,中国央行公开市场本周打破寂静,时隔七周出手正回购操作,继续实现净回笼.央票需求虽有申报,最终"只闻其声,不见其形",则尽显央行的谨慎态度.(完)
--发稿 上海/北京中文部; 审校 林高丽/丁淑琴
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海2月21日 - 中国央行今年力推去杠杆和完善宏观审慎评估(MPA)框架，令过去几年因宽松货币政策周期和资产荒而爆发式增长的委外业务明显放缓已成定局。银行通过委外加杠杆及期限错配套利的模式难以为继，而比起收益率，资金安全性开始普遍成为银行选择委外投顾首要考量。
路透北京2月21日 - 中国央行日前提高金融市场利率主动“拆杠杆”，无疑将瓦解银行利用同业业务加杠杆套利的低息环境。监管层抑制资金空转的努力已初显成效，但在监管缺位的条件下，套利空间并未完全消失、叠加普遍存在的流动性接续压力，都让银行业尤其中小机构依然热衷于通过同业“任性冲规模”。
路透上海/伦敦2月21日 - 数年以来，财大气粗的中国投资者在全球一直受到热捧，但这种局面已经结束。现在他们手中的现金正在慢慢失去魔力。