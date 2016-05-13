分析师看中国4月信贷及M2数据（更新版）

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路透上海/北京5月13日 - 中国央行周五公布数据显示，4月末广义货币供应量(M2)同比增长12.8%，低于路透调查中值13.5%，并创10个月新低；4月新增人民币贷款5,556亿元，亦远低于9,000亿元的路透调查中值，创下半年新低。

央行数据并显示，4月末人民币贷款余额同比增长14.4%，低于路透14.8%的调查中值。

4月社会融资规模增量为7,510亿元人民币，比去年同期少3,072亿元；当月对实体经济发放的人民币贷款增加5,642亿元，同比少增2,403亿元。

主要数据:

--4月新增人民币贷款5,556亿元（路透调查中值为9,000亿元）

--4月末M2同比增长12.8%（路透调查中值为13.5%）

--4月末人民币贷款余额同比增长14.4%（路透调查中值为14.8%）

以下为市场人士的评论:

--中金固定收益研究团队：

央行公布4月份金融数据，总体来看，各项数据弱于预期，一季度的信贷高增长和信用高速扩张未来很难持续。除了地方债发行对4月份金融数据有一定影响以外，未来融资需求逐步放缓和信用风险上升影响信用扩张也值得关注。此外，如果政策未来从需求侧拉动逐步回到注重供给侧改革，那么社融和货币增速的放缓可能会更明显，会导致市场对经济改善和通胀的预期弱化，对货币政策逐步放松的预期增强，从而有利于债券尤其是利率和高等级信用债的表现。预计未来一段时间收益率曲线将牛市变平。

--中国民生银行首席研究员 温彬：

4月M2同比增长低于市场预期，主要是人民币信贷增长放缓影响派生存款扩张。当月新增人民币贷款低于市场预期，商业银行按照央行宏观审慎评估体系（MPA）要求主动调整信贷投放，在保持住房按揭贷款平稳增长的同时，企业中长期贷款出现负增长。同时，受企业信用债违约事件频发影响，企业债券融资较上月大幅下降。不过，从总量看，信贷和社融增长总体适度。

今年一季度货币政策执行报告提出为结构性改革营造中性适度的货币金融环境，强调了货币政策稳健的基调。从数量看，今年M2和社会融资总量增长目标均为13%左右，围绕这个目标基本可以满足实体经济对货币和融资需求；从价格看，将货币市场利率和法定存贷款基准利率保持在合理稳定水平，与货币信贷规模保持匹配，既可以降低投融资成本，鼓励投资和消费，又可以避免利率过低导致通货膨胀和资产价格泡沫，促进结构性改革。

--海通证券宏观研究团队 姜超、顾潇啸：

社融、信贷数据放缓，经济增长承压。4月通胀依然稳定在2.3%，油价上涨制约短期通胀回落，央行称关注通胀风险，预计货币政策态度将趋于稳健，而4月货币信贷回落或也反映货币政策态度变化。

“权威人士”表态经济走势将长期维持L型，4月工业经济回落几成定局，5月经济开局依然不佳，而4月货币融资回落加大经济下行压力，也考验稳健货币政策的决心。

--光大证券固收研究团队：

整体来看，信贷数据作为经济领先数据，在经历了一季度的高速增长之后，出现较大幅度的回落。前期我们也一直强调基建和房地产带来的经济回暖持续性存疑。信贷的急速减少与民间投资继续下滑相互印证。只有企业主动投资意愿抬升才会使融资需求真正得到改善。

从债券投资策略来看，我们维持之前观点不变，在经济仍然存在下行风险的背景下，央行仍会维持市场流动性宽松。预计全年10年期国债估值中枢的低点在2.6%。全年以交易性机会为主，建议在个别事件或者数据的冲击下，利率出现回调时择机加仓。

--民生证券固定收益分析团队：

4月表内外和直接融资均新增规模均有所回落。表内融资下降，一方面因季节性因素，一季度冲量过猛，4月信贷历年一般都会惯性回落；另一方面因信用风险释放，金融机构风险偏好下降，加大了票据融资力度，企业中长期信贷出现负增长。表外回落因企业融资需求不足叠加表内融资渠道放开，信用风险释放，企业取消发行增多，新增企业债融资大幅下降。

新增贷款需求低迷，居民中长贷动力仍存。主要因为房地产销售改善延续，从一线城市扩展到一线周边及部分二三线城市，改善型需求和二手房交易仍是主要增长点，居民部门加杠杆动能持续。4月企业中长贷减少大超预期，原因在于基建投资增长逐渐进入季节性淡季，叠加地方债置换和过去城投融资充裕，企业新增融资动力有所减弱，且信用风险压力增大，避险需求新增票据融资增幅较大。考虑到目前公共部门融资条件较为宽松，储备项目仍多，房地产销售持续改善房企购地意愿上升，房地产开发投资转暖是大概率事件，后续企业中长期信贷有望恢复增长。

M2增速放缓因表内外融资下降叠加信用风险事件增加企业取消发行增多导致存款派生力度减弱。值得注意的是财政存款新增9,318亿，超越季节性规律，这一方面解释了为什么4月财政缴款时资金面偏紧，另一方面也说明财政支出并不积极，与4月较弱的财政支出数据一致。

对债市来说，后续需观察地产基建回升力度，以及制造业的边际改善倾向，货币政策要观察央行是否有主动下调短端利率的动力。金融数据羸弱，后续经济数据大概率低于预期，避险需求有利于短期利率表现，但同时需警惕信贷下降加剧企业信用风险的压力。

--东京三菱日联银行中国首席金融市场分析师 李刘阳：

4月新增信贷超预期的低，看明细，应该主要是非金融企业和机关团体中长期贷款下降影响比较大。一是可能这部分主体，在年初抢占资源，冲中长期贷款比较多，现在需求下降了；第二种可能是在供给侧改革背景下，去杠杆，清理僵尸企业存量贷款导致减量，从而影响了总量的增加。这过程中，不排除贷款资源，从低效率部门向高效率部门转移，实现结构性的调整。

如果上述的猜测没问题，4月新增信贷偏低应该不算矫枉过正。而且，未来一段时间内新增贷款也比较难出现大举冲高的情况。

就现状来看，暂时不会有大的货币政策举措了。不过类似贷款结构调整这种微观的调控，应该还会继续。

--南京证券固定收益分析师 杨浩：

考虑到窗口指导和一季度货币超发的因素，社融和信贷规模虽然低于预期也能接受，但从结构上来看有两个不好的信号：1、M2自2015年7月以来首次掉到13%以下，而M1还在上升高达22.9%；2、中长期贷款负增长，新增信贷主要依赖用户贷款和票据融资。

相对过去一年，4月开始货币收缩是确定的，但不会持续，经济长期下行的背景下货币没有持续收紧的环境。稳增长是改革的前提，货币适度宽松是常态，收紧是阶段性的调整。目前金融系统资金运转呈现短期化的现象，不稳定，容易引发流动性风险。

依靠用户贷款的新增信贷是靠不住的，经济反弹昙花一现，再次下行寻底是大概率事件。缺少超宽松货币的支持，信用收缩是必然的。目前违约事件频率加快，信用收缩已显现迹象，长期阵痛不可避免，做好过冬准备，这是最可怕的。

--东兴证券 固定收益分析师 郑良海：

M2大幅回落仍高于去年同期，M1维持高位。M2增速回落一方面由于央行政策基调转变，货币政策趋于稳健，另一方面也是受4月缴税和净回笼的直接影响。

新增信贷急剧收缩，强刺激放缓。当月居民中长期继续维持高位，但居民户短期信贷萎缩幅度较大；非金融实体企业中长期贷款大幅下降。

社融规模受信贷萎缩影响大幅缩水，表外融资两降一平，针对近期频发的票据风险，央行和银监会出台的126号文，规范同业票据业务，预计未来继续收紧。受4月信用债风险密集爆发和市场急调影响，大量企业取消发行，债券融资环比下降

货币政策收紧毋庸置疑，短期难再放水。从权威人士三次访谈，供给侧改革依然是未来经济领域着力点，而金融加杠杆的强刺激恐将有所收手。央行货币政策基调趋于稳健，货币口袋收紧，资金投放呈现连续净回笼，且呈“锁短放长、脱虚向实”特点。一季度货币政策执行报告新增了增加货币政策有效性和针对性，确定月初实施PSL操作常态化；亦表明央行基础货币投放渠道有所转变，更多的是通过PSL引导实体经济发展。短期内，传统货币政策工具再度放水已难以上演。

--招商证券 固定收益研究团队 孙彬彬、高志刚：

4月M2同比增速回落，信贷收缩对存款整体派生产生较大影响。分存款类别来看，居民存款季节性大幅下降，企业新增存款较去年明显下降，财政存款大幅增加，明显超出季节性增量，既有地方债务置换的影响，也反映财政支出力度仍有待加强。

新增人民币贷款明显低于市场预期。从贷款类别来看，居民中长期贷款继续大幅增加，反映银行对按揭贷款投放仍保持相当力度，但企业短期和中长期贷款均出现下降，而票据融资新增2,388亿，表明银行明显收缩了对企业的贷款投放。结合4月PSL回收36亿所体现出来的棚改贷款投放放缓，我们认为政策控制是4月企业贷款下降的重要原因。

4月社融同比增速下降，主要由于新增信贷明显下降，同时受银行信贷控制影响，企业大幅增加票据融资，未贴现票据大幅减少，结合新增委托贷款和信托贷款同比大幅增加，更加说明表内贷款投放受限，表外债券融资新增与市场风险偏好明显降低有关。

信贷和社融明显不及市场预期，一方面银行信贷投放受到明显的政策抑制，另一方面风险事件增多对企业融资也产生一定负面影响，对于未来走势，我们认为仍需结合经济数据做进一步观察，在保持关注的同时，需要注意抽贷行为导致的违约风险可能上升。

--德国商业银行亚洲高级经济学家 周浩：

比预期低不少，看来是经过调控了。新增贷款一下比3月砍掉一半都多，社融也很差，房地产受到很大的拖累，住户中长期贷款虽然规模不小，但应该是此前审批的房贷积累下来的。

M2下的也很厉害，因为去年基数就低，增速只有12.8%应该是很低的水平，如果持续下去，上半年有可能控制在13%的调控目标以内。

原来政策目标是“保增长”和“防风险”，现在明显偏向了防风险；不过这样的调控思路能否坚持下去很难说，短期内政策虽然会保持暂时稳定，但如果有系统性风险的苗头出现，二季度还是有降准甚至降息的可能。

--国务院发展研究中心金融研究所 王洋：

4月信贷算是比较低，可能银行确实进行了调控。即使是这样，货币政策大方向上，我们认为应该还是以观望为主，短期内没有采取措施的必要。

从4月数据来看，环比变化略大，为了政策信号的稳定，建议未来调控时，应该减少出现剧烈波动的情况。

--交通银行金融研究中心高级研究员 陈冀：

受季节时点性因素和前期快速投放后减速等因素影响，新增贷款超预期回落。需要关注的是债务置换对新增贷款的影响可能十分明显。

信贷投放结构上，居民中长期贷款仍受楼市影响出现较大幅度的增长；企业短期、中长期贷款出现负增长，票据融资逆势增加较多与银行规避小微企业风险，普遍对小微企业采用票据融资方式给予授信有关。

--昆仑银行战略投资与发展部总经理助理 李建军:

4月金融数据相比一季度出现大幅回落，说明经济本身的增长动能在结构调整中存在不足。这是国内经济去产能、调结构，以及全球经济没有显着复苏，内外需叠加的双重因素。

M2增长和贷款的回落，又主要是在房地产出台调控政策之后，相关的按揭贷款和投资放缓关系密切。同时，在一季度银行为了实现开门红放大贷款规模后，后续优质项目减少、出现所谓的资产荒有一定关系。同时，也和银行加强了风险管控、控制不良贷款增长、审慎放贷有一定的关系。

从近期的政策走势看，通过政策刺激和加杠杆实现经济增长的路径已经被否定，相信未来货币增速较为平稳，中性适度会在一段时期内成为常态。同时，考虑到物价水平已经有所上升，同样对货币政策的操作空间有抑制的作用。

货币政策尽管是总量政策，但是在结构调整中仍会发挥一定作用，主要是体现在定向调控方面，包括对涉农和中小企业的信贷支持力度上，平衡好增长和结构改革的双重目标。

**相关背景**

--中国4月居民消费价格指数(CPI)涨幅略低于市场预期，蔬菜价格开始回落及猪肉价格涨幅趋缓，预示未来食品型通胀压力逐渐减弱；工业生产者出厂价格指数(PPI)受大宗商品价格上升影响，同比跌幅料进一步收窄。

--人民日报周一刊登权威人士谈当前中国经济的文章称，综合判断中国经济运行是L型的走势，这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的；物价方面，一方面物价普遍大幅上涨缺乏实体支撑，另一方面出现严重通缩的可能性也不大，但必须保持警觉，密切关注价格的边际变化。

--中国央行一季度货币政策执行报告称，未来的物价走势很大程度上取决于经济运行状况和宏观政策把握，须继续密切观察；将继续实施稳健的货币政策，保持灵活适度，适时预调微调，灵活运用各种货币政策工具，从量价两个方面保持货币金融环境的稳健和中性适度。

--中国海关公布，以美元计价，4月出口1,727.63亿美元，同比下降1.8%；进口1,272亿美元，同比下降10.9%，降幅均超预期。（完）