风险事件频频 中国信用债一级市场迎倒春寒

路透上海4月18日 - 4月以来中国信用债一级市场寒意逼人，因信用风险事件密集发生，令一度火热的买需迅速冷却。自上周二以来，又有超过40家发行人取消或推迟超短融、短融、中票及企业债的发行，涉及规模近400亿元人民币。

据路透不完全统计，截至目前，4月以来有逾70家发行人取消或推迟发行各种债券，超过3月全月。原因多为“市场波动较大”、“认购不足”，涉及规模达687.9亿元。

另据上海清算所数据显示，3月取消或推迟发行的超短融、短融和中票等逾55只，其中主要集中在当月下旬。

中金公司固收团队的报告指出，东北特钢、中煤华昱和中铁物资的风险暴露，进一步挑战了之前市场以股东背景和企业性质为主要逻辑的信用评价体系，外部评级的可信度进一步降低。投资者倾向于全面回避如产能过剩行业或财务情况较差的国企。实际上4月以来信用债取消和延迟发行显着增多与中铁物资事件的发酵有着密切关系。

中金并认为，风险偏好的快速下降会导致两个后果，一是债券发行困难会进一步加剧企业的再融资压力和违约风险爆发的可能性，尤其在目前企业债务短期化和集中到期压力高的背景下更是如此。

二是在市场以加大杠杆降低评级增厚收益的背景下，信用风险的超预期爆发会导致组合收益不达预期，且可能导致赎回和资金撤出等去杠杆风险。客观而言全市场杠杆率并不算高，但风险偏好快速降低过程中由于信用债流动性差而导致的边际影响还是不可小觑。

不过流动性冲击过后，利率债和真正高资质品种的收益率还会恢复，而低资质品种的信用利差可能就需要维持高位反映其实际的信用风险了。

综合来看，二季度需要密切关注市场风险偏好的走势，东北特钢和中铁物资等国企案例针对债券的后续处置方案对市场情绪可能会产生较大影响。因此近期市场操作仍应以避险为主，但高资质品种利差如明显拉开将为后续配置提供更好的机会。

中国铁路物资公司上周宣布，因论证改革脱困措施及债务偿付等重大事项，其168亿元全部未到期债券宣布暂停交易。作为第四家曝出债券兑付风险的央企，令市场上本已动摇的“央企信仰”再遭冲击。

以下为4月以来取消或推迟发行信用债(据上海清算所、中国货币网和中国债券信息网):

发行人名称 类别 计划发行规模

(亿元)

湛江港集团 中票 4

中源协和细胞基因工程股份 短融 1.7

金诚信矿业管理股份有限公司 中票 3

奇瑞汽车股份有限公司 短融 20

广东广晟资产经营有限公司 中票 15

大连万达商业地产股份有限公司 中票 60

上海仪电集团 超短融 10

北京粮食集团 短融 4

江苏吴中集团 短融 5

河北新合作控股集团 短融 5

中国复合材料集团 超短融 2

珠海华发综合发展有限公司 超短融 20

中国建筑第五工程局 短融 8.5

南玻集团 超短融 6

中国联合水泥集团 超短融 15

江苏华靖资产经营有限公司 中票 8

新疆银隆农业国际合作股份有限公司 短融 1.8

海宁中国皮革城股份有限公司 短融 3

龙岩工贸发展集团 短融 2

中国铝业公司 超短融 30

新兴发展集团 短融 5

中国航空技术深圳有限公司 超短融 5

国电大渡河流域水电开发有限公司 超短融 10

国电华北电力有限公司 短融 6

三花控股集团 超短融 4

万华化学集团 超短融 6

赣州稀土集团 中票 5

福建船舶工业集团 中票 3

电信科学技术研究院 中票 10

湖北联合发展投资集团 中票 10

唐山曹妃甸实业港务有限公司 短融 3

中国中铁股份有限公司（第三期） 超短融 10

龙光基业集团 短融 2

辽宁大连海洋渔业集团 超短融 2

中国中铁股份有限公司（第二期） 超短融 10

曹妃甸港集团 中票 2

中国中铁股份有限公司（第一期） 超短融 10

山西晋城无烟煤矿业集团 超短融 20

州姜堰城市建设投资发展有限公 企业债 12.6 司 重庆新梁投资开发集团 企业债 9

辽宁药都发展有限公司 企业债 8

兴化市经济发展有限公司 企业债 8

盘县城市棚户区改造项目（翰林片区） 项目收益债 15

广东广物控股集团 超短融 5

华纺股份 短融 1.5

上海振华重工集团股份有限公司 短融 20

山东重工集团 中票 10

西南水泥 短融 15

南京中电熊猫信息产业集团 中票 10

浙江荣盛控股集团 超短融 3

广东粤合资产经营有限公司 中票 3

华能国际电力股份有限公司 超短融 30

营口港务集团 短融 12

红豆集团 中票 6

金川集团 超短融 30

阳泉煤业(集团) 中票 15

山东招金集团 中票 15

北方水泥 超短融 5

唐山曹妃甸发展投资集团 中票 15

四川长虹电器股份有限公司 短融 10

新疆昌源水务集团 短融 4

安徽方兴科技股份有限公司 中票 2

海天建设集团 超短融 3

江西省建工集团 短融 2.8

中国航空技术深圳有限公司 中票 7

安徽省粮油食品进出口（集团） 中票 5

中国东方航空股份有限公司 超短融 30

盘锦水务有限公司 企业债 11

西王集团 短融 5

福建六建集团 短融 3

福建省电子信息(集团) 超短融 3

华邦生命健康股份有限公司 中票 7

总计 687.9

经济基本面疲弱令企业经营压力进一步加大，信用债市场违约案例也在增多。据路透整理，年初至今已有山东山水水泥集团、云峰集团、广西有色、南京雨润、东北特钢集团、中煤集团山西华昱能源等多个违约案例出现。(完)