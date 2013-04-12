小牛市格局难掩中国低资质企业债信用风险隐忧

作者 尹嫄婷

路透北京4月12日 - 中国本周最新公布的宏观经济数据显示，货币政策尚不具备收紧的必要性。在流动性预期向好下，国内信用债市场近期的“小牛市”格局短期仍有望延续。

而银监会上月底发布的理财新规(8号文)，对信用债市场虽构成实质性利好，但理财监管旨在从资金源头上收缩影子融资，未来或影响部分高杠杆企业流动性，亦令其在信用风险和债市融资方面面临隐忧。

“市场供求关系对信用债市场有利，需求很强，短期将维持较强走势，易涨难跌，”私募投资机构--鹏扬投资管理公司总经理杨爱斌称。

北京一家大型券商分析师亦指出，8号文影响有持续性，后续理财资金对信用债需求持续存在。另外，近期人民币汇率走势较强，二季度外汇占款或维持高位，相当于在流动性层面对债市有一定支撑。

本周市场对H7N9禽流感疫情或扩散的忧虑升温，担忧其将拖累中国经济的内生增长动力。尽管最新数据显示，中国3月进口超预期增长，通胀亦如期回落；但PPI(工业生产者出厂价格指数)连续13个月负增长，表明经济仍处于弱复苏阶段。

鉴于当前的经济和物价走势，央行货币政策维稳概率较高。同时，2月金融机构外汇占款仍处千亿高位，且升值预期下未来或继续高增，亦令流动性难现紧张。

总体而言，市场仍需等待更多基本面信息以明确后续走势，同时，亦需关注7天回购及shibor等指标性利率走势。近期上述利率水平较为稳定，在一定程度上抑制了债券收益率下行；不过随着后续银行理财持续规范，理财收益率下降将令部分资金回流至银行表内，并有望推动回购或shibor利率下行，亦为债券收益率腾出向下空间。

中国将于下周一(15日)公布一季度GDP(国内生产总值)。路透调查显示，一季度经济增速料将加快至8%，这主要是受到出口和投资增长的带动，经济连续第二个季度出现回升。但工业和消费依然乏力，加上宏观经济先行指标PMI传递出的讯息，表明经济处在弱复苏态势。

**低资质企业债风险隐忧**

银监会理财新规限制非标准化债权资产比例，短期无疑利好信用债需求，但对于低资质企业债而言，亦是一把“双刃剑”。

“如果‘非标’真的落到实处，政策执行力度紧的话，那么对于依赖于非标融资企业的信用风险将加大。”杨爱斌认为。

中国银监会3月底发布通知，希望对商业银行理财资金直接或通过非银行金融机构、资产交易平台等间接投资于“非标准化债权资产”进行总额控制。具体而言，理财资金投资非标准化债权资产的余额在任何时点均以理财产品余额的35%与商业银行上一年度审计报告披露总资产的4%之间孰低者为上限。

中国私募基金--乐瑞资产管理公司研究员亦指出，低资质城投企业通过发债融资的难度较高，而通过信托等“非标”融资手段受限，加上银监会71号文也限制了农商行、信用社投资融资平台债，因此长期看，低等级融资平台未来将面临较大融资压力。

虽然目前信用债市场的系统性信用风险仍可控，但需密切关注银监会重点提示的房地产、工程机械、钢铁、风电设备、光伏等九大产能过剩行业内企业的信用风险；而此前国家发改委和银监会也已明确表示不支持低资质县区级(主体AA-级)城投企业发债，

综上所述，当前低等级品种信用债的投资价值已低于中高等级品种。

“从目前收益率和信用利差水平来说，低评级债券价格偏弱，这些债券应该趁市场最好的时候减持，”杨爱斌建议。(完)

(审校 张喜良)

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