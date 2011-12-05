大公维持中国本币国家信用等级AA+

* 中国本币国家信用等级AA+,外币国家信用等级AAA

* 评级展望为稳定,外币债务偿付能力略高於本币

* 长期经济增长动力充足,财政金融稳健

路透北京12月5日电---评级机构大公国际资信评估有限公司周一宣布,维持中国本币国家信用等级AA+,外币国家信用等级AAA,评级展望为稳定.

该公司提供的新闻稿称,受国内通胀和欧美债务危机影响,中国经济和金融形势的复杂程度上升,但中国较高经济增长速度的基础性特征并未改变,中央政府的经济发展措施有望保持宏观经济稳定.

"各级政府赤字水平趋於收敛,债务负担率稳定,中央政府具有很强的本币偿债能力."新闻稿称.

由於中央政府和私人部门的外债水平极低,而储备保障系数和净外部资产实力都稳定地处於全球最高之列,中国的外币债务偿付能力略高於本币债务偿付能力.

**经济增长保持稳定**

大公称,维持中国国家信用等级的主要原因包括中央政府的一系列经济改革和发展战略的成效正在逐渐显现,为经济可持续增长奠定了制度保障.

长期经济增长动力充足,奠定了政府财政收入稳定增长的基础,随着政府主导的经济结构改革不断深化,中国将实现经济增速的适度下调和经济增长质量的逐步改善.

2011年和2012年中国实际经济增速将从2010年的10.4%分别下降到9.2%和8.7%,通胀问题能够得到一定缓解,预计2011和2012年的消费者价格指数增长率分别为5.4%和3.6%,经常账户顺差缩小,内外平衡进一步改善."十二五"时期,中国经济增长速度将保持在9%左右,保证了各级政府财政收入的稳定增长.

报告提到,中国严格的金融监管、银行体系充足的拨备覆盖率和较强的资本实力等因素使中期内银行体系整体稳健性不会发生明显恶化.但2012-2013年金融体系面临的主要现实风险是房地产贷款、地方政府融资平台贷款信用风险上升.

报告称,地方政府债务集中到期将产生一定的流动性风险,但地方财政收入超预期快速增长和长期投资形成的优质资产将保障地方政府的偿债能力不会出现系统性恶化.但2008年底至2009年期间的信贷高速增长和货币政策收紧後民间高利贷风险快速上升等问题,集中凸显了中国金融体系保持自身独立性不足,服务于民营经济能力不强的问题.

报告指出,各级政府在运用大量财政资金增加资本性投入的同时财政赤字规模可控,中央政府保持很强的本币偿债能力.预计2011年和2012年各级政府的赤字率分别为1.4%和1.1%.2011年中央政府债务负担率为16.6%,2015年将下降到12.8%.中央政府的外债负担将长期处於不到国内生产总值1%的水平.

报告还提到,中国外汇储备保障系数和净外部资产实力处於全球最高之列,提供了外币偿债能力的坚实基础,同时中国还是全球第二大净债权国.不过,中国的对外资产以美元计价的流动性资产为主,难以避免受到美元持续贬值的侵害.

截止9月底,中国外汇储备已达3.2万亿美元.仍居世界首位.(完)

--发稿 沈燕; 审校 林高丽

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