中国信用风险或致第三轮钱荒 股市投资转向防御--国泰君安

路透上海3月13日 -中国大型券商--国泰君安证券发布春季投资策略报告，近期升温的信用风险可能会导致国内出现近期第三轮钱荒，股市投资应重视防御，建议抓住“X＋1”投资机会，例如传统产业嫁接创新业务等。

报告指出，近期*ST超日(002506.SZ)披露利息违约是股市高风险特征行情下半场启动的重要信号。虽然市场早已预期违约事件不可避免，但两会期间披露违约这一时点选择仍然明显早于预期，引发市场对于政策方向的重新评估。A股市场面临的无风险利率在这一环境下面临下滑，由于风险偏好短期内急剧变化，将导致A股短期内投资机会减弱。

报告认为，与前两次国内钱荒分别由银行缺钱、债券市场缺钱不同的是，第三次钱荒可能由信用风险认识急剧提升导致，形成企业缺钱的局面。传统行业中存在大量刚性兑付条件下的低效融资。如果政策方向有调整，可能会导致冰山一角暴露之后，市场预期更多问题进一步暴露。

ST超日上周三称，2011年公司债券第二期利息原定付息日为上周五，利息金额共计8,980万元人民币。但公司付息资金仅落实400万元，因此，11超日债本期利息将无法于原定付息日按期全额支付。该事件标志着延续至今的中国债市刚性兑付就此终结。

“撤退防御并不代表不作为，”报告指出，目前正处于看空不做空的第一阶段，市场需要更多的信号实现对于下半场的确认。尽管在这个过程中能够赢得相对收益的机会有限，但传统行业中成长性机会的寻找是重要的机会之一。

报告建议，“X+1”模式可以分为两种典型类型：第一类是传统业务的“触网”，公司开辟互联网业务，在线下渠道基础上开辟网上渠道，如纺织服装、商贸零售、家具业的O2O，或者是创新出适应互联网市场的新产品，如互联网彩票、电子发票等。第二类是产业链延伸以后和智能设备、互联经济相挂钩，包括智能汽车、穿戴式医疗等。

主题投资方面，在下半场前期市场风险偏好仍然高企的情况下，高风险特征行情仍将继续，国泰君安认为，“X+1”线索下的国企改革、国防装备、云计算等主题是比较好的投资方向。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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