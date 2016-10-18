焦点：中国9月信贷及社融冲高但后劲乏力 政策重视防风险维持中性

采写 上海/北京中文部；撰写 边竞

路透上海10月18日-中国9月新增信贷及社融增量均冲高，当月房贷延续快速增长，但与此同时企业信贷大幅回暖，融资结构改善；而随着四季度严厉的楼市调控开始起效，信贷和社融的高增长难以为继，料10月金融数据将有明显降温。

分析人士并认为，年初以来居民户通过房贷持续加杠杆，国庆长假前后房地产热点城市调控政策的接踵出台，表明监管层对于其中蕴含风险的担忧，未来一段时间可能也会把防风险放在更重要的位置，货币政策放松概率仍较小，料继续维持中性。

德国商业银行亚洲高级经济学家周浩表示，新增贷款还有将近一半来自于房贷，而存款基本没有增加，居民户在拼命地加杠杆，而且社融中委托和信托贷款很大部分可能也是跟开发商拿地有关的夹层贷款，都跟房地产有关。

他认为，所以房地产政策的收紧也是必然的，而政策出台后，年内应该也是最后一次看到信贷和社融这么高的增量了，“这是（年内）最后的疯狂了。”

中国央行调查统计司司长阮健弘在解读9月金融数据时表示，1-9月个人住房贷款增量在各项贷款增量中的占比为35.7%，其占比较高有特殊因素，若在分母项中考虑和“还原”地方政府债务置换较多、不良资产核销处置力度较大，中国个人住房贷款比重会有所下降。而新的房地产调控措施推出后，未来个人住房贷款走势有待进一步观察。

中国央行周二公布数据显示，9月新增人民币贷款1.22万亿元，高于此前路透1万亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长11.5%，稍低于路透调查中值11.6%。

央行数据并显示，9月社会融资规模增量为1.72万亿元人民币，分别比上月和去年同期多2,604亿元和3,638亿元。

三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳则谈到，9月金融数据超预期的地方，其实是非金融企业等中长贷比以前要明显增多。去掉地方债因素，说明企业的融资需求应该是有增加，或者说有往正面恢复的迹象。如果四季度房产限购能有效，信贷这种结构性改善的趋势应该有望延续。

天风证券固定收益首席分析师孙彬彬认为，企业中长期贷款大幅增长或与9月地方债置换规模下降以及PPP（政府和社会资本合作）项目密集落地有关。

央行数据显示，9月住户部门中长期贷款增加约5,713亿元，在全部新增贷款中占比约为47%，较8月的近56%有所下降。

此外央行提供的新闻稿还显示，9月企业及机关团体贷款增加6,182亿元，比上月多增4,973亿元，当月增量占各项贷款增量的50.9%，比上月高38.2个百分点；占比则是自今年2月以来重返五成以上。

中国月度新增贷款和M2增速图表 tmsnrt.rs/2ecpUP2

**政策料仍维持中性**

尽管经济整体仍无明显起色，但在低位持稳中也暂未现进一步破位压力，而此时房地产过热引发的资产泡沫风险已成为政策主要的关注点，从防风险角度看，四季度货币政策料难有更多想象空间。

瑞穗证劵亚洲公司董事总经理、首席经济学家沈建光指出，9月数据很明显杠杆率在上升，多项数据超预期的高，说明目前保增长保过头。由于认为今年经济不好，利用各种手段刺激，这样一来，不断利用宽松的、高杠杆的政策，已经造成房地产泡沫。预期9月将成为一个分水岭，10月信贷有可能大幅度收缩。

九州证券全球首席经济学家邓海清表示，央行需要维持中性货币政策，避免“放水”导致“去杠杆”越去越多；此外，通胀压力明显回升、全球央行流动性拐点，也制约中国央行货币宽松。而在中国货币政策边际收紧的时期，需长期防范债市陷阱。

李刘阳则认为，考虑到十一前后密集出台的房地产限购政策，未来居民房贷会逐步减少，对央行货币政策的制约会下降。不排除在有需要的时候，会出台包括降准等流动性支持，以及下调短期资金利率等举措出现。不过，从时间点上来说，四季度央行以静制动的可能性更大。

受全球需求疲弱及去年基数偏高影响，中国9月美元计价出口同比降幅创七个月最大，当月进口同比亦再度转为负值。尽管分季度来看外贸底部企稳迹象初步显现，四季度随着海外消费季到来，出口有可能略微转好；但支持外贸反弹的基础尚不牢固，面临的困难也并非短期，稳经济还是要靠投资、要想办法扩大刺激内需。

国家统计局周三将召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值（GDP）、9月工业增加值及固定资产投资等经济数据。

而在近期人民币贬值压力重新加大，再度引发资金外流担忧升温。9月外汇占款继续下滑，并已连续11个月下降。

央行调查统计司司长阮健弘在新闻稿中指出，9月外汇占款下降，一方面是由于国庆长假出境游需求旺盛，导致9月购汇需求阶段性增加，央行向市场提供了一定的外汇流动性支持；另一方面也与央行为支持“走出去”战略，向一些金融机构提供相关外汇资金安排有关。

数据显示，9月末中央银行口径外汇占款余额为22.91万亿元人民币，当月减少3,375亿元，较8月多减1,456亿元，为今年1月（下降6,445亿元）以来最大降幅，也是11个月连续下降。而9月末中国外汇储备余额为31,633.82亿美元，较上月下降188亿美元。

阮健弘并表示，9月外汇储备与央行外汇占款变化并不完全一致，主要与部分外汇储备投资资产的价格上涨及一些其他货币对美元汇率升值导致的币值重估等因素有关。（完）