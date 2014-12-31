中国南北车将换股合并为巨无霸中国中车 股价复牌大涨（更新版）

(新增分析师评论、股价反应及背景)

路透上海12月31日 - 停牌两个多月的中国两大轨道交通车辆生产企业--中国北车601299.SS和中国南车(601766.SS)公布合并方案，与市场预期一致。分析师指出，两公司合并后，规模效应和协同效应同时体现，而海外高铁建设大潮及中国海外投资战略，都将为新公司中国中车的海外业务提供巨大增长空间。

因对两公司合并后前景看好及补涨效应，中国南车和北车A股周三开市涨停，北车6199.HK和南车(1766.HK)H股开盘分别暴涨近44%和逾33%。

中国正推动国内有竞争力优势的高铁产业链走向海外市场，而两个独立的轨道车辆生产企业在海外竞争时将产生内耗，因此在国务院和国资委推动下，促成此次对等的合并，合并后新公司名称将为中国中车股份有限公司（CRRC）。

申银万国最新研究报告指出，这两家企业的合并将提升国际化，统一品牌快速扩大全球市场份额，加快国际化进程，同时统一布局海外投资，避免资源浪费，提高投资效率。另外，还可以增强协同性，共享技术资源和研发力量，避免重复研究投入，加快新产品开发速度。

新公司合并后将成为全球规模最大的轨交装备企业，有明显的规模优势。两家公司生产的高铁车辆，占全球保有量的一半，其中高寒地区动车组为全球独有；而且其生产成本明显低于国际同行西门子(SIEGn.DE)、阿尔斯通(ALSO.PA)等。

全球多个国家已公布高铁发展规划，例如美国、墨西哥、欧洲等。而中国政府已提出“一带一路”（丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路）发展战略，未来对外投资达1.2万亿美元，已有近30个国家洽谈高铁引进。而合并后中国中车将成为中国高铁产业链输出及“一带一路”投资的主力军之一。

2013年全球轨交设备市场规模为1,200亿美元，其中中国市场为200亿美元，在规模千亿美元的海外市场中，中国企业份额仅2%左右。南车和北车前几年的海外收入占比均低于10%，未来提升空间相当巨大。

**换股比例1:1.1**

公告显示，中国南车将以换股的形式吸收合并中国北车，换股比例为1:1.1，即每一股中国北车股票换取1.1股中国南车股票。两公司的A股和H股对应换股，即北车A股换南车A股，北车H股换南车H股，A股和H股的换股比例相同。

按停牌前价格，两公司合并后的总市值近1,600亿元。截止今年6月底，中国南车和北车经审计的总资产分别为1,509亿元和1,529亿元，合并后总资产估计超过3,000亿元。

合并后新公司将同时承继及承接中国南车与中国北车的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，A股和H股将分别在上海证交所和港交所上市流通。

该换股比例是合并双方在以相关股票于董事会决议公告日前20日的交易均价基础上，综合考虑历史股价、经营业绩、市值规模等因素，经公平协商而定。具体而言，中国南车A股和H股的市场参考价分别为5.63元人民币/股和7.32港元/股；中国北车A股和H股的市场参考价分别为5.92元和7.21港元。

合并方案还提供了现金选择权，对此次合并有异议的中国南车股东可分别以5.63元/股和7.32港元/股价格出让其所持的A股或H股；而持异议的中国北车股东亦可按5.92元和7.21港元出让其所持的北车A股和H股。

以上方案需提请两公司的股东大会批准，以及获得国务院国资委、中国证监会、国内反垄断部门及香港证监会等部门批复。

中国南车和中国北车的独立财务顾问分别为中金公司和长城证券。

自10月27日起，中国南车和中国北车A股和H股均停牌，筹划合并重组事项。周三中国南车H股开在10.5港元，涨33.08%；而中国北车开在11.02港元，涨43.86%。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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