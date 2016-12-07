中国国有资本公司设立1500亿元基金 支持中国企业国际投资并购

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月7日 - 中国国有资本运营公司--国新控股周三称，设立总规模为1,500亿元人民币的国新国同投资基金。一期700亿元由部分中央企业、金融机构和浙江省国有资本运营有限公司共同出资，由国新国际负责管理，旨在支持中国企业国际投资并购。
国资委网站新闻稿称，基金坚持市场化运作，为中国企业参与“一带一路”建设、促进国际产能和装备制造合作及开展国际投资并购等提供人民币资金和专业支持，追求长期稳定的投资回报。
“国同基金（一期）规模700亿元人民币，于11月25日在浙江省杭州市完成工商注册，由中国国新等10户中央企业、中国邮政储蓄银行股份有限公司(1658.HK)等5户金融机构和浙江省国有资本运营有限公司共同出资设立。”新闻稿表示。
新闻稿引述国资委规划发展局负责人讲话指出，国资委积极支持投资引导基金、产业发展基金、企业发展基金三个层次的中央企业国际化经营基金系建设，希望国同基金提升国际化经营水平，充分发挥有限合伙制基金的制度优势，规范运作，严控投资风险。
新闻稿并称，国新国际是经国务院批准，由中国国家外汇储备、国务院国资委共同出资于2012年在香港设立的专业投资公司。至2015年底，共与五十多家中央企业进行了实质性合作或达成战略合作意向。
中国国有资本风险投资基金于8月成立，基金总规模约2,000亿元人民币，首期规模1,000亿元。基金将按市场化、专业化原则运作，在回报良好的前提下，主要投资于企业技术创新、产业升级项目。(完)
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(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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