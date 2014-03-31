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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 10:33 BJT

昆明暴恐案四名犯罪嫌疑人被批准逮捕

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月29日 - 《人民日报》周六报导称，昆明市人民检察院分别以涉嫌组织、领导、参加恐怖组织罪和故意杀人罪，依法批准逮捕昆明“3·01”暴恐案四名犯罪嫌疑人。

从被指控罪名判断，这四名犯罪嫌疑人可能会被判死刑。

3月1日，昆明火车站发生严重暴力恐怖事件，造成29人死亡、140余人受伤。警方当场击毙四名暴徒。（完）

(编译 侯雪苹)
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