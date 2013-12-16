中国警方抓获1300多名制售假药犯罪嫌疑人

中国国防部否认向中朝边境增派15万名士兵的报导
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京12月15日 -新华社周日报道称，近期中国公安部开展打击利用互联网非法经营药品、制售假药犯罪专项行动，截至目前警方已抓获1,300多名制售假药犯罪嫌疑人。
新华社援引公安部的说法报道称，警方缴获了多种假药，并扣押造假原料9吨多，涉案总价值超过22亿元。
报道称，自今年6月以来，警方已关停违法网站、网店140多家。
这些被缴获的假药声称可治疗的疾病多种多样，从儿童感冒、流感到心脏病等，不一而足，且在网上发布广告。
中国国家食品药品监督管理总局今年7月宣布在全国范围开展为期6个月的打击非法药品销售专项行动。
假药和假广告泛滥，多年来一直令中国监管部门头痛不已，中国食药监部门曾多次开展行动进行打击。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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