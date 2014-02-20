四川富豪刘汉被起诉 涉多项罪名

美国国会通过权宜支出法案 以避免政府关门

路透华盛顿4月28日 - 美国由共和党占主导的国会周五避免了政府关门，再给议员一周时间制定出一直到9月30日的联邦支出方案。但像国防支出等棘手的问题仍然无解。