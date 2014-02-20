四川富豪刘汉被起诉 涉多项罪名

英国首相预计退欧协商艰难 欧盟警告英国不要“幻想”
路透伦敦/布鲁塞尔4月30日 - 英国首相特雷莎·梅周日表示，预计退欧协商过程会比较艰难。此前欧盟领导人就苛刻条款达成一致，并警告英国“不要幻想”，称这可能阻碍达成退欧协议。
路透北京2月20日 -新华社周四报道称，原四川汉龙集团董事局主席刘汉等36人，因涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织以及故意杀人、故意伤害、非法经营和包庇、纵容黑社会性质组织、非法买卖枪支等罪名，被检察机关依法提起公诉。
检方指控，1993年以来，被告人刘氏兄弟（刘汉与弟弟刘维）等36人无视国家法律，组织、领导、参加黑社会性质组织，大肆进行违法犯罪活动。
报道称，该犯罪团伙造成9人死亡。
新华报道称：“被告人还千方百计拉拢腐蚀国家工作人员，寻求保护，巩固和扩张其社会影响力。”
路透未能联系到汉龙集团置评，亦不可能联系到刘氏兄弟置评。
刘汉在2012年胡润百富榜排名第230。（完）
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