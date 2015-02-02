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时事要闻 | 2015年 2月 2日 星期一 13:42 BJT

山东招远麦当劳血案两主犯被执行死刑

路透北京2月2日 - 中国官媒报导称，山东招远麦当劳血案两名主犯张帆、张立冬周一被执行死刑。

去年5月，殁年35岁的女顾客吴硕艳在麦当劳餐厅内拒绝向上述“全能神”邪教组织成员提供联系方式，当场遭殴打致死。

新华社报导称，经最高人民法院核准，山东省烟台市中级人民法院依法对犯故意杀人罪、利用邪教组织破坏法律实施罪的罪犯张帆、张立冬执行死刑。

官方媒体稍早的报导称，张帆和另一名“全能神”邪教成员认定吴硕艳为“恶灵”，随后张立冬、张帆等多名邪教团伙成员对吴硕艳进行殴打，至其因颅脑损伤当场死亡。（完）

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