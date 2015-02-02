山东招远麦当劳血案两主犯被执行死刑

代表韩国大型财团的企业协会称将与新总统一道创造就业
路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”
路透北京2月2日 - 中国官媒报导称，山东招远麦当劳血案两名主犯张帆、张立冬周一被执行死刑。
去年5月，殁年35岁的女顾客吴硕艳在麦当劳餐厅内拒绝向上述“全能神”邪教组织成员提供联系方式，当场遭殴打致死。
新华社报导称，经最高人民法院核准，山东省烟台市中级人民法院依法对犯故意杀人罪、利用邪教组织破坏法律实施罪的罪犯张帆、张立冬执行死刑。
官方媒体稍早的报导称，张帆和另一名“全能神”邪教成员认定吴硕艳为“恶灵”，随后张立冬、张帆等多名邪教团伙成员对吴硕艳进行殴打，至其因颅脑损伤当场死亡。（完）
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路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”
路透首尔5月10日 - 韩国新总统文在寅周三表示，他已准备好访问朝鲜，并准备在上任后很快与中国和美国就萨德系统问题进行协商。
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。