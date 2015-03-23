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时事要闻 | 2015年 3月 23日 星期一 08:54 BJT

内蒙古政协原副主席赵黎平涉故意杀人被羁押

路透北京3月22日 - 新华社周日报导称，内蒙古自治区政协原副主席赵黎平3月20日在赤峰市涉嫌故意杀人，被公安机关羁押。

赵黎平还曾担任内蒙古自治区公安厅长。

据法制晚报报导，他涉嫌杀害的是“与自己关系较为亲密的一位女性”。（完）

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