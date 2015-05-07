澳大利亚男子因在华贩毒受审 或面临死刑

路透中国广州5月7日 （记者 James Pomfret） - 周四，澳大利亚男子彼得·加德纳（Peter Gardner）或将面临死刑判决，因涉嫌将数百万美元毒品贩运出中国。

上周印尼不顾国际呼吁，处决了两名澳大利亚毒贩安德鲁·陈（Andrew Chan）和姆兰·苏库马朗（Myuran Sukumaran），以及来自其他国家的六名毒贩。

中国警方去年11月在广州国际机场逮捕了彼得·加德纳，他当时携带近30公斤冰毒。加德纳拥有澳大利亚和新西兰双重国籍，持新西兰护照进入中国。

加德纳戴着手铐在广州市中级人民法院接受审判，他辩称自己无罪。

“毫无疑问这是我人生最大的失误，”加德纳向法官表示。他说，当他看到袋子被撕开露出冰毒时，“心里往下一沉”。

海关官员认定这批毒品的市场价值达数百万美元。

判决将于周四作出。

新西兰外交部长默里·麦卡利（Murray McCully）办公室表示，麦卡利上周访问中国时表达了对死刑的反对意见，但新西兰不会对此发表评论，亦不会干涉别国的司法事务。

中国外交部发言人华春莹表示不清楚此案细节。她表示：“我想指出，毒品犯罪是社会危害极大的严重犯罪，中方司法机关依法公正处理。同时，中方一贯严格控制和慎重适用死刑。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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