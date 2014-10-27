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时事要闻 | 2014年 10月 27日 星期一 18:52 BJT

中国拟减少九种适用死刑的罪名

路透北京10月27日 - 官方媒体周一称，中国拟减少九种适用死刑的罪名。

新华社报导称，全国人大常委会27日开始审议刑法修正案草案。

报导指出，此次刑法修改拟取消的9个死刑罪名分别是：“走私武器、弹药罪、走私核材料罪、走私假币罪、伪造货币罪、集资诈骗罪、组织卖淫罪、强迫卖淫罪、阻碍执行军事职务罪、战时造谣惑众罪。”

官员们曾表示中国会考虑逐步减少适用死刑的罪名，目前死刑罪名有55个。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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