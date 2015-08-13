一名男子在北京三里屯持刀伤人 造成一死一伤

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京8月13日 - 北京市公安局在其官方微博平安北京通报，一男子周四在北京三里屯持刀砍伤一名法国男子和一名中国女子，受伤女子已因抢救无效死亡。
嫌疑人高某某（男，25岁），为吉林省通化市人。平安北京未提供有关该男子的更多细节。
社交媒体流传的照片和视频显示，一名男子在三里屯优衣库门店外手持日本武士刀，附近一名女子浑身是血倒在地上。路透无法独立证实这些照片和视频的真实性。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。