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时事要闻 | 2015年 8月 13日 星期四 16:55 BJT

一名男子在北京三里屯持刀伤人 造成一死一伤

路透北京8月13日 - 北京市公安局在其官方微博平安北京通报，一男子周四在北京三里屯持刀砍伤一名法国男子和一名中国女子，受伤女子已因抢救无效死亡。

嫌疑人高某某（男，25岁），为吉林省通化市人。平安北京未提供有关该男子的更多细节。

社交媒体流传的照片和视频显示，一名男子在三里屯优衣库门店外手持日本武士刀，附近一名女子浑身是血倒在地上。路透无法独立证实这些照片和视频的真实性。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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