四川富豪刘汉被起诉，涉多项罪名

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月20日 - 新华社周四报道称，原四川汉龙集团董事局主席刘汉等36人，因涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织以及故意杀人、故意伤害、非法经营和包庇、纵容黑社会性质组织、非法买卖枪支等罪名，被检察机关依法提起公诉。
检方指控，1993年以来，被告人刘氏兄弟（刘汉与弟弟刘维）等36人无视国家法律，组织、领导、参加黑社会性质组织，大肆进行违法犯罪活动。
报道称，该犯罪团伙造成9人死亡。
新华报道称：“被告人还千方百计拉拢腐蚀国家工作人员，寻求保护，巩固和扩张其社会影响力。”
路透未能联系到汉龙集团置评，亦不可能联系到刘氏兄弟置评。
刘汉在2012年胡润百富榜排名第230。(完)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。