版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 17:35 BJT

四川富豪刘汉被起诉，涉多项罪名

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月20日 - 新华社周四报道称，原四川汉龙集团董事局主席刘汉等36人，因涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织以及故意杀人、故意伤害、非法经营和包庇、纵容黑社会性质组织、非法买卖枪支等罪名，被检察机关依法提起公诉。

检方指控，1993年以来，被告人刘氏兄弟（刘汉与弟弟刘维）等36人无视国家法律，组织、领导、参加黑社会性质组织，大肆进行违法犯罪活动。

报道称，该犯罪团伙造成9人死亡。

新华报道称：“被告人还千方百计拉拢腐蚀国家工作人员，寻求保护，巩固和扩张其社会影响力。”

路透未能联系到汉龙集团置评，亦不可能联系到刘氏兄弟置评。

刘汉在2012年胡润百富榜排名第230。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐