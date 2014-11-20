中国北戴河一家医院宿舍发生砍人事件 七死一伤

澳洲股市：收盘上涨，金融类股表现突出

路透4月26日 - 澳洲股市周三收高，金融类股表现突出。周二澳洲股市因适逢假日休市。 S&P/ASX 200指数收报5,912点，涨40.217点，涨幅0.68%。 市场人气受到美国股市隔夜走强，以及法国大选第一轮投票之后的全球股市上扬提振。 澳洲四大行和保险商提振金融类股，金融类股指数收于两年高位，一度上涨1.4%至6,973.500点。 必和必拓和力拓扩大涨势。(完) (编译 王颖; 审校 于春红)