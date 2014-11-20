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亚洲 | 2014年 11月 20日 星期四 13:17 BJT

中国北戴河一家医院宿舍发生砍人事件 七死一伤

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月20日 - 新华社报道称，北戴河一家医院女职工宿舍发生一起7死1伤重大命案，6名护士、1名管理员被刀砍死，1名护士被砍伤。

报道称，犯罪嫌疑人已被公安机关控制。报道未提供其他细节。

过去两年来，中国发生了多起医生和护士遇袭事件，这促使卫生部门加强对医院的安保工作。

卫生部门的数据显示，2010年，直接针对医生和其他医疗卫生人员的暴力袭击活动达到17,243起，包括殴打、威胁、绑架、口头辱骂和谋杀等。（完）
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