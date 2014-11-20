中国北戴河一家医院宿舍发生砍人事件 七死一伤

澳洲股市：收盘上涨，金融类股表现突出
路透4月26日 - 澳洲股市周三收高，金融类股表现突出。周二澳洲股市因适逢假日休市。 S&P/ASX 200指数收报5,912点，涨40.217点，涨幅0.68%。 市场人气受到美国股市隔夜走强，以及法国大选第一轮投票之后的全球股市上扬提振。 澳洲四大行和保险商提振金融类股，金融类股指数收于两年高位，一度上涨1.4%至6,973.500点。 必和必拓和力拓扩大涨势。(完) (编译 王颖; 审校 于春红)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月20日 - 新华社报道称，北戴河一家医院女职工宿舍发生一起7死1伤重大命案，6名护士、1名管理员被刀砍死，1名护士被砍伤。
报道称，犯罪嫌疑人已被公安机关控制。报道未提供其他细节。
过去两年来，中国发生了多起医生和护士遇袭事件，这促使卫生部门加强对医院的安保工作。
卫生部门的数据显示，2010年，直接针对医生和其他医疗卫生人员的暴力袭击活动达到17,243起，包括殴打、威胁、绑架、口头辱骂和谋杀等。（完）
路透4月26日 - 澳洲股市周三收高，金融类股表现突出。周二澳洲股市因适逢假日休市。 S&P/ASX 200指数收报5,912点，涨40.217点，涨幅0.68%。 市场人气受到美国股市隔夜走强，以及法国大选第一轮投票之后的全球股市上扬提振。 澳洲四大行和保险商提振金融类股，金融类股指数收于两年高位，一度上涨1.4%至6,973.500点。 必和必拓和力拓扩大涨势。(完) (编译 王颖; 审校 于春红)
路透台北4月26日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台 股买超111.37亿台币，连四个交易日买超共计292.58亿台币；上交易日为 买超130.72亿台币。 三大法人今日合计买超114.81亿台币，上交易日修正后为买超143. 32亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修 正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/26 +111.37 +114.81 4/25 +130.72 +143.32r 4/24 +25.32 +21.14r 4/21 +25.17 +25.48r 4/20 -5.84 -14.16r 4/19 -109.69 -120.49r 4/18 +1.06 +4.02
路透东京4月26日 - 日本相机和打印机生产商佳能周三上调全年营业利润预估，之前公布的第一季业绩表现强劲，受去年从东芝收购的医疗设备业务的获利提振。