一名男子在北京三里屯持刀伤人 造成一死一伤

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月13日 - 北京市公安局在其官方微博平安北京通报，一男子周四在北京三里屯持刀砍伤一名法国男子和一名中国女子，受伤女子已因抢救无效死亡。
嫌疑人高某某（男，25岁），为吉林省通化市人。平安北京未提供有关该男子的更多细节。
社交媒体流传的照片和视频显示，一名男子在三里屯优衣库门店外手持日本武士刀，附近一名女子浑身是血倒在地上。路透无法独立证实这些照片和视频的真实性。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”