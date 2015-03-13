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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 09:25 BJT

昆明一高校发生持刀伤人案 造成1死5伤

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月12日 - 新华社报道称，昆明一高校周四发生持刀伤人案，造成1人死亡、5人受伤。

报道称，嫌疑人汪某某是昆明医科大学海源学院2013级学生，于12日（周二）15时10分许，携带匕首冲进昆明医科大学海源学院教学楼一教室内，先后刺伤6名在校学生。案件造成１人死亡、5人受伤。

报道并称，经公安机关初步调查，嫌疑人汪某某患有抑郁症。(完)
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