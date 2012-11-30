河南洛阳性奴案主犯李浩被判死刑--新华

路透北京11月30日电---新华社周五报导称，河南省洛阳市中级人民法院对李浩故意杀人、强奸、组织卖淫、非法拘禁，制作、传播淫秽物品牟利案进行一审宣判，主犯李浩被判处死刑。

李浩现年35岁，曾先後将六名妇女骗来囚禁于地洞内，并杀害其中两人。

2011年，曾有媒体报导称，前当地政府工作人员李浩绑架六名歌厅女子，并在自建的地洞内多次与这些女子发生性关系。其中一名23岁的女子逃出後报警，警方最终破案，但其中两名女子已经遇害。

新华报导称，李浩组织被其控制的妇女在地下室通过网络进行淫秽视频表演，指使其中三人杀害另两名被囚禁妇女。

报导指出，法院审理认为，上述三名妇女构成故意杀人罪，但因这三名被告在受到李浩囚禁、威胁的情况下被胁迫参加犯罪，依法应当减轻处罚，遂判处其中一人有期徒刑三年，判处另外两人缓刑。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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