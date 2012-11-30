河南洛阳性奴案主犯李浩被判死刑--新华

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透北京11月30日电---新华社周五报导称，河南省洛阳市中级人民法院对李浩故意杀人、强奸、组织卖淫、非法拘禁，制作、传播淫秽物品牟利案进行一审宣判，主犯李浩被判处死刑。
李浩现年35岁，曾先後将六名妇女骗来囚禁于地洞内，并杀害其中两人。
2011年，曾有媒体报导称，前当地政府工作人员李浩绑架六名歌厅女子，并在自建的地洞内多次与这些女子发生性关系。其中一名23岁的女子逃出後报警，警方最终破案，但其中两名女子已经遇害。
新华报导称，李浩组织被其控制的妇女在地下室通过网络进行淫秽视频表演，指使其中三人杀害另两名被囚禁妇女。
报导指出，法院审理认为，上述三名妇女构成故意杀人罪，但因这三名被告在受到李浩囚禁、威胁的情况下被胁迫参加犯罪，依法应当减轻处罚，遂判处其中一人有期徒刑三年，判处另外两人缓刑。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。