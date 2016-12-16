中国11月银行结售汇逆差倍增 人民币急贬导致购汇意愿更加炙热

路透北京12月16日 - 中国11月银行结售汇逆差334亿美元，较上月的146亿美元逆差扩大逾一倍，且为连续第17个月出现逆差。分析人士指出，11月美元持续走强、人民币快速贬值，导致购汇意愿更加炙热，是导致结售汇逆差大扩的最主要原因。

国家外管局周五发布数据并显示，2016年11月境内银行代客涉外收付款逆差246亿美元，较上月141亿美元逆差扩大逾七成，亦为连续第17个月出现逆差。

“结售汇逆差较上月明显扩大，与人民币近期贬值加快直接相关。”招商银行资产管理部高级分析师刘东亮称，“预计随着联储加息和新一年居民购汇额度的打开，明年一季度前结售汇都有较大逆差压力。”

外管局数据显示，1-11月，银行累计结售汇逆差2,914亿美元，境内银行累计代客涉外收付款逆差2,929亿美元。

人民币兑美元即期周五最新报6.9469元人民币，11月累计下跌1.69%，创去年8 11汇改以来最大月度跌幅，年内最大跌幅逾6%。

外管局网站刊登新闻发言人答记者问称，11月在外部环境存在较大变化的情况下，中国跨境资金流动总体处于相对稳定的区间；主要受美联储加息预期进一步升温、美元汇率持续走强、全球主要非美货币普遍下跌的影响，11月中国跨境资金流出压力较10月有所增加，但仍明显低于2015年美联储首次加息前的同期水平。

同时，前期跨境资金流动中的积极变化在11月份继续显现，一是企业跨境外汇融资需求进一步提升，11月末进口企业海外代付、远期信用证等跨境外币融资余额较10月末增加52亿美元，已连续九个月回升。

二是国内外汇贷款集中偿还压力明显减弱，11月企业偿还国内外汇贷款购汇51亿美元，与10月份基本持平，同比下降57%，处于近三年来的较低水平；三是境外机构继续增持境内债券，截至11月末，境外机构持有境内债券余额较10月末增加158亿元人民币，已连续九个月上升。

“总的来看，近期美元汇率走强对全球货币和国际资本流动带来了较大影响，但人民币对美元汇率贬值幅度相对较小，对一篮子货币汇率继续保持基本稳定，”外管局称，“我国跨境资金流动中的一些积极因素继续发挥作用，能够较好地适应外部环境的变化。”

中国11月央行口径外汇占款减少近4,000亿元人民币，降幅创十个月新高，凸显跨境资金流出压力依然较大同时，亦直接加剧国内流动性紧张局面。这给金融市场带来一定冲击，也让货币政策持续承压。

因强势美元引发境内购汇旺盛，叠加美元升值的估值效应变动，中国11月外汇储备大降，续刷新逾五年新低。11月末外汇储备环比减少690.57亿美元，为连续五个月下降，并创1月以来最大单月降幅。（完）

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