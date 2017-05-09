一季度境外对中国境内金融机构直接投资连三季净流出--外管局

路透上海5月9日 - 中国国家外汇管理局周二称，今年一季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出12.89亿美元，为该数据自2012年公布以来连续第三个季度出现净流出，净流出规模较上季度小幅上升。

金融机构直接投资是指境外投资者对中国境内金融机构或中国境内金融机构对境外企业进行股权或债权投资，且相关股权投资使直接投资者在直接投资企业中拥有10%或以上的表决权。（完）