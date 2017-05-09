版本:
中国
中国财经 | 2017年 5月 9日 星期二 15:48 BJT

一季度境外对中国境内金融机构直接投资连三季净流出--外管局

路透上海5月9日 - 中国国家外汇管理局周二称，今年一季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出12.89亿美元，为该数据自2012年公布以来连续第三个季度出现净流出，净流出规模较上季度小幅上升。

外管局网站刊登新闻稿并显示，今年一季度境内金融机构对境外直接投资净流出19.77亿美元，较上季度大增四倍。

按人民币计价的数据显示，今年一季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出88.74亿元人民币，境内金融机构对境外直接投资净流出136.17亿元人民币。

金融机构直接投资是指境外投资者对中国境内金融机构或中国境内金融机构对境外企业进行股权或债权投资，且相关股权投资使直接投资者在直接投资企业中拥有10%或以上的表决权。（完）

更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)

(发稿 张金栋; 审校 林高丽)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐