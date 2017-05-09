一季度境外对中国境内金融机构直接投资连三季净流出--外管局

人民币大幅收贬创月内最低 收盘前遭维稳缩减跌幅
路透北京6月20日 - 人民币兑美元即期周二收跌近百点，并创6月以来最低。交易员称，人民币中间价下滑幅度有所过滤，引发逢低购汇盘；午后汇价明显走弱一度跌至6.8369，但收盘前遭遇维稳，跌幅迅速缩减。
路透上海5月9日 - 中国国家外汇管理局周二称，今年一季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出12.89亿美元，为该数据自2012年公布以来连续第三个季度出现净流出，净流出规模较上季度小幅上升。
外管局网站刊登新闻稿并显示，今年一季度境内金融机构对境外直接投资净流出19.77亿美元，较上季度大增四倍。
按人民币计价的数据显示，今年一季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出88.74亿元人民币，境内金融机构对境外直接投资净流出136.17亿元人民币。
金融机构直接投资是指境外投资者对中国境内金融机构或中国境内金融机构对境外企业进行股权或债权投资，且相关股权投资使直接投资者在直接投资企业中拥有10%或以上的表决权。（完）
更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)
(发稿 张金栋; 审校 林高丽)
路透北京6月20日 - 人民币兑美元即期周二收跌近百点，并创6月以来最低。交易员称，人民币中间价下滑幅度有所过滤，引发逢低购汇盘；午后汇价明显走弱一度跌至6.8369，但收盘前遭遇维稳，跌幅迅速缩减。
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)