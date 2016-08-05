中国今年取代韩国成为亚洲最大的福尔蒂斯原油买家

中化集团董事长称与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透新加坡/伦敦8月5日 - 中国今年已超越韩国成为北海福尔蒂斯原油的最大出口地，此前皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)RD.AS在5月和9月之间运送至中国1,000万桶福尔蒂斯原油。
在法国罢工打压欧洲需求后，北海原油出现过剩问题，壳牌正将原油推向全球第二大石油消费国--中国。
根据汤森路透Eikon交易流动数据，福尔蒂斯原油今上年半年对亚洲的出口量跳升74%至约18.4万桶/日。
根据中国和韩国的海关数据，今年上半年中国已进口1,208万桶的福尔蒂斯原油，韩国则有1,082万桶。
韩国炼油商在5月曾暂停采购福尔蒂斯原油，因维修以及布兰特原油较迪拜原油的升水扩大。布兰特原油价格为福尔蒂斯原油的参考价。
此外，数据显示，从5月至8月中国每月进口约400万桶。(完)
(编译 戴素萍 审校 王洋)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。