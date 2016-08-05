中国今年取代韩国成为亚洲最大的福尔蒂斯原油买家

路透新加坡/伦敦8月5日 - 中国今年已超越韩国成为北海福尔蒂斯原油的最大出口地，此前皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)RD.AS在5月和9月之间运送至中国1,000万桶福尔蒂斯原油。

在法国罢工打压欧洲需求后，北海原油出现过剩问题，壳牌正将原油推向全球第二大石油消费国--中国。

根据汤森路透Eikon交易流动数据，福尔蒂斯原油今上年半年对亚洲的出口量跳升74%至约18.4万桶/日。

根据中国和韩国的海关数据，今年上半年中国已进口1,208万桶的福尔蒂斯原油，韩国则有1,082万桶。

韩国炼油商在5月曾暂停采购福尔蒂斯原油，因维修以及布兰特原油较迪拜原油的升水扩大。布兰特原油价格为福尔蒂斯原油的参考价。

此外，数据显示，从5月至8月中国每月进口约400万桶。(完)