中国石油集团预计未来10年向秘鲁至少投资20亿美元

乐视网预计今年大屏业务将扭亏 为公司净利增加数亿元
路透上海4月21日 - 因资金困局而受高度关注的中国乐视网周五公告，旗下主营大屏业务的乐视致新去年净利润亏损6亿多元人民币，这直接导致了乐视网净利润的下滑，而根据目前乐视致新的增速，预计今年乐视大屏将成功实现扭亏为盈利，体现在业绩上，料将为乐视网净利润增加数亿元。
路透利马5月27日 - 一位中国石油天然气集团公司(CNPC)高管周二对路透表示，预计未来10年向秘鲁至少投资20亿美元。最近CNPC收购了Petrobras(PETR4.SA)的秘鲁资产。
“我们正在秘鲁寻找更多机会，收购公司或是参与油田竞标，”CNPC拉美部门主管Gong Bencai在其利马办公室接受采访时称。
秘鲁已批准了一项环境许可，允许CNPC在从巴西国有油企Petrobras买来的天然气田进行10亿美元的勘探作业。Gong称未来可能加大投资。
他指出，CNPC正关注秘鲁南部一个40亿美元的天然气管道项目。
“我们对南部的管道项目十分感兴趣，”Gong说。
该管道将把天然气从安第斯山Camisea气田输往秘鲁太平洋沿岸的热电厂。(完)
(编译 王翔琼; 审校 李春喜)
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