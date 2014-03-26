周四起汽、柴油价格每吨分别下调135元和130元--发改委

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透北京3月26日 -中国国家发展和改革委员会周三宣布，将于周四(27日)零时起，将汽、柴油零售价格每吨分别下调135元和130元人民币。今年以来油价“一升两降”后迎来第三次下调。
发改委网站刊登的新闻稿称，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别下调0.10元和0.11元。
发改委称，此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据3月26日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算，并累加上个调价周期应涨未涨金额确定的。
3月中旬以来，受气候转暖需求下降等因素影响，国际市场油价震荡下行，前10个工作日平均价格呈下降趋势。
国家发改委此前于2月27日零时起，将国内汽、柴油价格每吨分别上调205元及200元。（完）
(发稿 李贺；; 审校 李然/杨淑祯)
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