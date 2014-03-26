周四起汽、柴油价格每吨分别下调135元和130元--发改委

2013年8月29日在北京拍到的一处中石油加油站。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京3月26日 -中国国家发展和改革委员会周三宣布，将于周四(27日)零时起，将汽、柴油零售价格每吨分别下调135元和130元人民币。今年以来油价“一升两降”后迎来第三次下调。

发改委网站刊登的新闻稿称，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别下调0.10元和0.11元。

发改委称，此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据3月26日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算，并累加上个调价周期应涨未涨金额确定的。

3月中旬以来，受气候转暖需求下降等因素影响，国际市场油价震荡下行，前10个工作日平均价格呈下降趋势。

国家发改委此前于2月27日零时起，将国内汽、柴油价格每吨分别上调205元及200元。（完）

(发稿 李贺；; 审校 李然/杨淑祯)

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