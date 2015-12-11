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中国财经 | 2015年 12月 11日 星期五 16:56 BJT

中国至今年中建成八个国家石油储备基地

路透北京12月11日 - 中国国家统计局周五公布，国家石油储备建设取得重要进展；至今年中，共建成八个国家石油储备基地，总储备库容为2,860万立方米。

国家统计局网站显示，中国利用上述储备库及部分社会库容，储备原油2,610万吨。这八个储备库包括七个地面库，分别为舟山、镇海、大连、黄岛、独山子、兰州、天津国家石油储备基地，库容分别为500、520、300、320、300、300、320万立方米。

此外，储备库还包括一个地下库，为黄岛国家石油储备洞库，建成规模300万立方米。（完）

(发稿 李贺；审校)

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