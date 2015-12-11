中国至今年中建成八个国家石油储备基地

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透北京12月11日 - 中国国家统计局周五公布，国家石油储备建设取得重要进展；至今年中，共建成八个国家石油储备基地，总储备库容为2,860万立方米。
国家统计局网站显示，中国利用上述储备库及部分社会库容，储备原油2,610万吨。这八个储备库包括七个地面库，分别为舟山、镇海、大连、黄岛、独山子、兰州、天津国家石油储备基地，库容分别为500、520、300、320、300、300、320万立方米。
此外，储备库还包括一个地下库，为黄岛国家石油储备洞库，建成规模300万立方米。（完）
(发稿 李贺；审校)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。