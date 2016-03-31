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中国财经 | 2016年 3月 31日 星期四 12:26 BJT

中国石化预期2016年中国原油进口达750万桶/日

路透北京3月31日 - 中国石化(600028.SS)旗下贸易事业联合石化副总经理锺富良周四在一场研讨会上表示，中国今年原油进口料将达750万桶/日，可能超越美国成为全球最大进口国。

中国2015年原油进口成长8.8%至668万桶/日。(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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