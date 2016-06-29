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中国财经 | 2016年 6月 29日 星期三 13:06 BJT

中国石油天然气集团2016-2020年天然气供应料超过7500亿立方米

路透北京6月29日 - 中国石油天然气集团公司(CNPC)副总经理徐文荣周三表示，该公司2016-2020年天然气供应量将超过7,500亿立方米。

中国石油天然气集团2011-2015年的天然气供应量为5,300亿立方米。(完)

(编译 汪红英；审校 王颖)

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