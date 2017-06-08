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中国财经 | 2017年 6月 8日 星期四 15:06 BJT

中国5月原油进口反弹至纪录第二高 并超过美国成全球最大买家

路透北京6月8日 - 中国5月原油进口反弹至纪录第二高，使得当月中国成为全球最大的原油买家，因担心对亚洲的原油供应趋紧，以及产油国减产计划延至明年3月。

中国海关总署公布数据显示，中国5月每日进口372万吨原油，或876万桶，较上年同期提高15%，比4月亦高近8%。

路透根据能源资料协会(EIA)周报数据计算显示，美国5月原油日均进口812万桶。

淄博隆众信息技术有限公司原油分析师Li Yan表示，5月进口强劲，反映了民间炼厂的稳定需求。

海关数据显示，今年前五个月，原油进口较上年同期增长逾13%至1.763亿吨或每日852万桶。

但分析师和交易商称，由于国内燃料供应过剩不断加剧，至少未来两个月，民间炼厂料缩减购买量。

中国4月原油进口从3月的每日920万桶峰值降至每日840万桶。

中国5月成品油出口增长6%至403万吨，因国有炼厂增加海外销售，以因应国内供应过剩。(完)

(编译 李爽 审校 王洋)

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