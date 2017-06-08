中国5月原油进口反弹至纪录第二高 并超过美国成全球最大买家

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月8日 - 中国5月原油进口反弹至纪录第二高，使得当月中国成为全球最大的原油买家，因担心对亚洲的原油供应趋紧，以及产油国减产计划延至明年3月。
中国海关总署公布数据显示，中国5月每日进口372万吨原油，或876万桶，较上年同期提高15%，比4月亦高近8%。
路透根据能源资料协会(EIA)周报数据计算显示，美国5月原油日均进口812万桶。
淄博隆众信息技术有限公司原油分析师Li Yan表示，5月进口强劲，反映了民间炼厂的稳定需求。
海关数据显示，今年前五个月，原油进口较上年同期增长逾13%至1.763亿吨或每日852万桶。
但分析师和交易商称，由于国内燃料供应过剩不断加剧，至少未来两个月，民间炼厂料缩减购买量。
中国4月原油进口从3月的每日920万桶峰值降至每日840万桶。
中国5月成品油出口增长6%至403万吨，因国有炼厂增加海外销售，以因应国内供应过剩。(完)
(编译 李爽 审校 王洋)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。