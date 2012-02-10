中国1月原油日进口量同比增7.4% 创历史第三高--海关

独家：中国中化考虑出售在巴西Peregrino油田的40%权益--消息

路透新加坡/新德里/北京2月21日 - 四位了解情况的消息人士对路透表示，中国中化集团考虑出售在巴西Peregrino海上油田的40%权益，显示这家国有综合企业计划撤出这处曾被认为是重要的海外资产，原因是创纪录低迷的油价。