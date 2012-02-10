中国1月原油日进口量同比增7.4% 创历史第三高--海关

独家：中国中化考虑出售在巴西Peregrino油田的40%权益--消息
路透新加坡/新德里/北京2月21日 - 四位了解情况的消息人士对路透表示，中国中化集团考虑出售在巴西Peregrino海上油田的40%权益，显示这家国有综合企业计划撤出这处曾被认为是重要的海外资产，原因是创纪录低迷的油价。
* 原油日进口量达551万桶,为历史第三高水平
* 成品油净进口量为109万吨,创四个月最低
路透北京2月10日电---全球第二大石油消费国--中国海关总署周五公布,该国1月原油日进口量较上年同期增长7.4%,至551万桶,因炼油厂在假期季到来前增产以确保供应.
数据显示,中国1月进口原油2,341万吨.
原油日进口量略低於11月的552万桶,且低於2010年9月所创567万桶纪录高位,但较12月增长7%,或35万桶.
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海关数据还显示,中国1月成品油进口295万吨,出口186万吨.
根据数据,中国1月成品油净进口109万吨,为四个月最低.
中国去年原油日均进口量达508万桶,增长6%,增幅为上年的三分之一,且是2006年以来最低增幅之一.
今年原油进口或将加快,因众多新炼厂自去年底开工,现有工厂也计划减少维护.
政府计划在3月9日公布1月炼厂产量数据及2月数据.(完)
--编译 许娜;审校 艾茂林
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