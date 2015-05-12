中国原油进口料将增加 因新储油设施启用且新买家浮现

路透新加坡5月11日 - 分析师和交易员表示，随着新储油设施投入使用且有新买家浮现，今年稍后中国原油需求料将增加；中国上月原油进口量首次超过美国，跃居全球第一。

中国4月原油进口量达到创纪录的每日737万桶，成为全球最大的原油进口国。

尽管经济成长放缓，但预计2015年下半年中国原油进口量将继续攀升，给原油期货价格带来支撑；油价自今年稍早触及的六年低点已累计反弹了大约40%。

中国正在修建新的大型储油库，用于扩大战略石油储备，所以尽管中国国内需求放缓，但原油进口量一直居高不下。

顾问公司Energy Aspects表示，中国战略石油储备库的总存储能力为1.32亿桶，今年下半年存储量将达到1亿桶。

SIA Energy预计，今年第四季度将有两处战略储备设施完工，一个在锦州，另一个在天津，总存储能力约为5,000万桶。

几个月以来中国炼油厂开工率较高，耗费了较多原油，这些炼厂可能也要补充原油库存，并将开始补充新的商业储油罐。这些新储油罐总存储能力接近4,000万桶，今年将投入使用。

“尽管中国国内生产总值(GDP)增长迟滞，其原油需求在今年下半年可能转为增加，”Energy Aspects首席石油分析师Amrita Se说。

一位与中国国企往来的石油交易商也同意此看法，称：“我预计商用库存水平将增加。”这位交易商要求匿名。

“大家都预计油价接近今年底时将较高，所以自然会增加库存，”他说，因炼厂在油价更贵之前买进原油。

来自独立的地方炼厂新需求也可能令进口需求增加。这类炼厂占中国炼厂产能的五分之一。

中国最大民营炼厂山东东明石化集团料可在第三季取得许可，开始每日进口约10万桶。

调研机构Wood Mackenzie预估，随着企业缩减资本支出，中国今年国内产出可能减少约每日12万桶。这是中国进口需求增加的另外一个因素。

原油进口前景与中国经济成长放缓形成反差。国际能源署(IEA)预估中国2015年石油需求将成长2.7%。(完)

(编译 王颖/李婷仪 审校 李爽/戴素萍)

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