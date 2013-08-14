中国有意进一步开放原油进口市场

路透北京8月13日(记者 陈爱珠/Judy Hua) - 根据交易商和路透看到的政府文件，中国正考虑向除国有石油巨头之外的更多炼油厂开放原油进口市场，2014年或将至少为此新增1,000万吨配额。

根据行业估算，中国目前日均进口原油约570万桶，占全球供应的6%，这一数字到2020年有望增加至900万桶，这为全球公开市场中的石油厂商和交易商提供了有利可图的机会。

中国过去十年来石油需求的增长是推动油价长期上涨的一个关键因素，布伦特原油价格因此突破了每桶100美元，且在过去两年来的多数时间里维持在这一水准。

1,000万吨相当于大约一天20万桶，代表向放开原油进口市场迈出的重要一步。

中国对原油进口严密控制，以确保国内石油供应的稳定。中石化(0386.HK)和中石油(0857.HK) 控制着全国原油进口总量的近90%。

中国政府宁愿通过这两家国有企业进口石油，而不愿与很多进口商打交道，但或许认为增强国内竞争将有助于这两家企业在炼油利润微薄时依然能保持燃料供应的充足。

据路透所见的国务院指令，根据优化产业结构和淘汰落后产能的原则，政府将授予符合质量、环保和安全标准的原油加工企业进口和使用原油的权利。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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