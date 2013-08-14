中国有意进一步放开原油进口市场

中国经济：雄安新区将制定全新住房政策，严禁大规模开发房地产--新华
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月13日 - 根据交易商和路透看到的政府文件，中国正考虑向除国有石油巨头之外的更多炼油厂开放原油进口市场，2014年或将至少为此新增1,000万吨配额。
根据行业估算，中国目前日均进口原油约570万桶，占全球供应的6%，这一数字到2020年有望增加至900万桶，这为全球公开市场中的石油厂商和交易商提供了有利可图的机会。
中国过去十年来石油需求的增长是推动油价长期上涨的一个关键因素，布伦特原油 价格因此突破了每桶100美元，且在过去两年来的多数时间里维持在这一水准。
1,000万吨相当于大约一天20万桶，代表向放开原油进口市场迈出的重要一步。
中国对原油进口严密控制，以确保国内石油供应的稳定。中石化 和中石油 控制着全国原油进口总量的近90%。
中国政府宁愿通过这两家国有企业进口石油，而不愿与很多进口商打交道，但或许认为增强国内竞争将有助于这两家企业在炼油利润微薄时依然能保持燃料供应的充足。
据路透所见的国务院指令，根据优化产业结构和淘汰落后产能的原则，政府将授予符合质量、环保和安全标准的原油加工企业进口和使用原油的权利。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
路透悉尼4月14日 - 沪铜周五小涨，但仍徘徊在年内最低点附近，因地缘政治紧张局势加剧抑制风险胃纳。伦敦市场周五因复活节休市。 0114 GMT，沪铜 涨0.5%至每吨46,290元人民币(6,722美元)，周四则曾跌至45,520元，为1月4日以来的最低水平。沪铜周线料将第二周收跌，跌幅或为1.5%。 伦敦金属交易所(LME)因复活节休市，将于下周二恢复交易。LME期铜周四收涨1.1%。 中国外交部长王毅周四表示，武力不能解决朝鲜半岛的问题，他认为 有机会恢复谈判。中国一家颇具影响力的报纸敦促朝鲜暂停核计划，以换 取中国的保护。 美国周四晚些时候向阿富汗东部地区投放大型炸弹，加剧不确定性。 得益于全球和中国国内需求回暖、大宗商品价格涨幅较高、基数效应 等提振，中国3月进出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远 超预期并创逾两年新高，导致3月贸易顺差大幅增长，一改2月的逆差格局 。 美国上周初请失业金人数意外减少
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。