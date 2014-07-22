中国与委内瑞拉签署40亿美元石油换贷款协议

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透加拉加斯7月21日 - 根据周一签署的协议，中国将向委内瑞拉新提供40亿美元的授信额度，委内瑞拉将向中国出口石油作为偿还。
中国国家主席习近平正在出访拉美，在对委内瑞拉进行的为期一天的访问期间，双方签署了上述协议。
这笔贷款将发放给中委联合基金(Joint Chinese-Venezuela Fund)。该基金聚焦于委内瑞拉的基础设施和经济发展。
委内瑞拉总统马杜罗表示，该国政府也将向上述基金注入10亿美元，不过有官员随后称实际上是20亿美元。
委政府周末表示，此基金大约有400亿美元的资金，但不清楚这是否包括周一协议涵盖的数额。
政府官员称，委内瑞拉将向中国每日出口约10万桶原油和成品油，来偿还贷款。
其他条款未向外界披露。(完)
(编译 王兴亚；审校 张荻)
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