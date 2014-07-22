中国与委内瑞拉签署40亿美元石油换贷款协议

路透加拉加斯7月21日 - 根据周一签署的协议，中国将向委内瑞拉新提供40亿美元的授信额度，委内瑞拉将向中国出口石油作为偿还。

中国国家主席习近平正在出访拉美，在对委内瑞拉进行的为期一天的访问期间，双方签署了上述协议。

这笔贷款将发放给中委联合基金(Joint Chinese-Venezuela Fund)。该基金聚焦于委内瑞拉的基础设施和经济发展。

委内瑞拉总统马杜罗表示，该国政府也将向上述基金注入10亿美元，不过有官员随后称实际上是20亿美元。

委政府周末表示，此基金大约有400亿美元的资金，但不清楚这是否包括周一协议涵盖的数额。

政府官员称，委内瑞拉将向中国每日出口约10万桶原油和成品油，来偿还贷款。

其他条款未向外界披露。(完)

(编译 王兴亚；审校 张荻)

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