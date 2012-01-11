中国今年天然气加速发展

* 预计2012年石化产品需求保持强劲,生产持稳

* 今年原油表观消费量料增5.3%至4.8亿吨

* 成品油供需双双升至约2.8亿吨

* 天然气供需将加速增长

路透北京1月11日电---中国石油和化学工业联合会(CPCIF)周三预计,2012年国内能源及主要化工产品的需求依然比较强劲,同时能源生产继续保持平稳,其中天然气将有所加快.

该会组织发布2012年经济运行预测报告并称,中国处於城镇化、工业化中後期阶段,经济发展正在转型升级,当前又在着力扩大内需,预计油气及主要化学品的市场需求将继续保持较快增长.

报告预计,"十二五"(2011-2015)期间中国原油表观消费量年均增幅5.0%左右,天然气年均增幅将达19.4%左右;其中今年的原油表观消费量预计增长5.3%至4.8亿吨,今年天然气表观消费量预计增长15.3%至1,482亿立方米.

"2012年石油和化学工业各项指标增长会有所减缓,但仍将保持较快发展势头.预计全年总产值增幅约20-25%,达到13-13.5万亿元左右.全年利润总额约为9,500亿元,增长约15%."该协会副会长李寿生在发布会上表示.

他并预计,2012年全行业投资约1.6万亿元人民币左右,增长约15%.

CPCIF报告并显示,2011年末中国原油一次性加工能力5.9亿吨,同比增6.9%;2012年原油加工量预计增长5%至4.7亿吨.报告并预计今年原油产量将保持在2亿吨以上,增幅约1.5%,天然气产量约1,130亿立方米,增长约11%.

预计今年成品油表观消费量预计增长5.8%至2.8亿吨,成品油产量约2.8亿吨,增长5%.

国家能源局局长刘铁男此前曾称,要促进天然气产业协调发展,实现国内产量快速增长,并大力发展非常规天然气;"十二五"期间,使用天然气的人口将新增1亿,总量达到2.5亿.2012年,西气东输工程二期贯通香港,提高香港能源保障能力.

此外,报告还预计石油和化工行业价格将在今年保持上升趋势,但升幅较上年有所回落,预计全行业价格总水平涨幅在7.8%左右;其中石油天然气开采平均涨幅约10.5%,石油加工业涨幅约8.7%.

中国国家能源局已对2012年能源开发做出布局.今年将新增煤炭产能2亿吨,同比多开发约117%;新增发电装机容量7,000万千瓦左右,同比少开发逾22%.(完)

--发稿 苏丹; 撰写 李然; 审校 黄凯

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