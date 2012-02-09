中国今年石油需求保持增长--中石油

中国个税改革可逐步实施到位 适当增加家庭生计支出扣除项--官员
路透北京2月22日 - 中国财政部税政司有关负责人周三表示，鉴于中国人口多、地域范围广、社会配套措施和征管条件不健全等实际情况，个人所得税改革需要在做好顶层设计的基础上，逐步实施到位，适当增加有关家庭生计支出的附加扣除项目。
* 中国2012年石油表观消费量预计同比增5%至4.93亿吨
* 同期原油加工量约为4.7亿吨,同比增5.4%
* 今年天然气表观消费量料同比增16.3%
路透北京2月9日电---全球第二大石油消费国--中国今年的石油需求将继续保持增长.中石油下属研究院周四发布报告预计,中国2012年石油表观消费量为4.93亿吨,同比增长5%,但增速低於近十年平均水平.
此前路透根据政府公布初步数据测算,中国2011年表观石油消费同比增幅为6.8%.但该研究院则预计,2011年中国石油表观消费量为4.7亿吨,同比增4.5%,低於近十年7.1%的平均增速.
中石油集团经济技术研究院并称,今年成品油表观消费量预计同比增长6.4%,至2.78亿吨;原油加工量约为4.7亿吨,同比增5.4%.
此外,2012年将新增原油一次加工能力3,820万吨/年,总能力达5.78亿吨.
该研究院在报告中表示,中国国家战略石油储备二期建设的八个储油基地将於今年建成,总储存能力1.7亿桶.去年年底商业石油储备能力为2.20亿桶.
中国工业和信息化部此前公布《石化和化学工业"十二五"发展规划》,预计2015年时成品油年需求量料达3.2亿吨,"十二五"期间需求平均年增速为5.5%,同时,目标2015年一次原油加工能力6亿吨/年左右.
**今年原油净进口2.66亿吨**
在原油进口方面,报告预计,中国2012年原油净进口量将达到2.66亿吨.
中国目前所消耗原油中约有55%来自进口.中国是全球第二大原油消费国,同时也是仅次于美国的第二大原油进口国.
高盛大宗商品研究主管杰夫·居里去年底表示,中国将在一年半之内超越美国成为世界最大石油进口国.
报告并称,中国2012年天然气表观消费量预计超过1,500亿立方米,同比增长16.3%;进口总量预计将超过450亿立方米,同比增45%.
其中液化天然气(LNG)进口量预计将超过1,600万吨,同比增35.6%.
中石油集团是中国石油天然气股份有限公司(601857.SS)(0857.HK)(PTR.N)的母公司.(完)
--发稿 苏丹; 撰写 宿泱韫/尹嫄婷; 审校 曾祥进 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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