中国原油进口权近两周有望放开 首批拟发给相关民企--报载

路透上海7月31日 - 上海证券报周四报导，据相关人士透露，中国原油进口权放开的时间窗口应就在近两周，将由发改委下发许可证，商务部核定配额，首批率先发放给拥有海外原油资源并获得对方国原油出口许可证的民企。

报导称，该人士并表示，为解决进口原油需要“排产单”等的障碍，下一步，更多制度限制有望松动，也就是说民企进口的海外原油除自用外，亦可卖给其他炼化企业。

此外，从知情人士处获悉，由国务院政策研究室社会发展司司长邓文奎带队的一行数人，近日走访山东地方炼油企业调研，调研的主要内容就是业界呼唤已久的原油进口权放开，此外还涉及汽柴油进口放开以及取消燃料油消费税等，相关调研结果将向高层领导汇报。

此次参加调研会议的包括山东晨曦集团、山东万达集团、天弘化学公司、山东汇丰石化集团有限公司、唐山渤海石油有限责任公司等。

国务院政策研究室综合司副司长范必则表示，一些地方炼厂技术很好，生产国五标准没问题，反而是低劣的燃料油原料阻碍油品质量升级。因此，原油进口权放开是大方向，不过细节和具体形式一直在调整。(完)

(发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)

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