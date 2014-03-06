中国钢企高层称粗钢产量已接近顶点

路透北京3月6日 -中国粗钢产量去年达到7.79亿吨，但在市场走弱，以及政府决心治理产能过剩问题的情况下，钢企高层人士指出，现在产量已经接近顶点。中国钢铁产能过度扩张是造成企业债台高筑及严重污染的主要原因。

力拓(RIO.AX)(RIO.L)、必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)及淡水河谷(VALE5.SA)等大型矿企，都寄望于中国钢铁需求持续成长。全球约有三分之二的海运铁矿石输往中国，当地钢铁业占全球总产量近五成。

但中国经济成长减速以及治理雾霾，使钢铁业首当其冲，全国人大代表、山东石横特钢集团董事长张武宗表示，已经没有进一步扩张空间，基本上可以说中国钢铁产量已经到顶。

全国人大代表、武钢集团董事长邓崎琳周四也表示，现在产能已经足够，供给已经远超需求，而竞争不力的钢厂面临来自政府和市场的双重压力。

邓崎琳称，钢铁行业，全球和中国正面临一个很大的供需失衡的问题，产能严重过剩。如果不进行控制，那么国内和国外的钢铁业将进一步滑向寒冬。进一步扩张没有意义，如果亏损的话，那么产能越大意味着亏损也越大。

他表示，包括武钢在内的大型钢企自2008年全球金融危机以来，都不再迷恋扩张规模，转而关注提高竞争力。政府完善监管、更严厉的环保要求以及残酷的市场竞争，也将有助于遏制小型民营钢企的“无序”扩张。

他说，所有旨在缩减产能和控制产量的措施都已实施，我认为将会需要大约五年时间。

**已经达到顶点?**

上周参加一次北京行业会议的铁矿石供应商表示，对于中国钢铁行业的进一步增长仍有信心。力拓负责项目开发的高管DavidJoyce表示，距离顶点还很远。

尽管有关钢铁行业危机的言论不绝于耳，今年粗钢产量预计仍将增长约3%，2013年增幅为7.54%，而全球前五大铁矿石供应商的供应能力料今年则料将提高1.26亿吨。

发改委能源研究所的高级研究员姜克隽曾在上月表示，钢铁业6.5亿吨的年产能将在未来数年超过需求。他指出，钢铁产能应在2020年前降至6.1亿吨，较2013年水平下降22%，并且之后还将继续稳步下滑。

中国钢铁工业协会常务副秘书长李新创则在上周表示，产能不可能实现如此快速的回落，但他认为中国整体钢铁产能料在约8.5亿吨触顶。考虑到总产能今年料将升到8.1亿吨，进一步增长空间已不多。

中国钢铁产能触顶对于竞争对手而言是利好，比如日本的新日铁住金(5401.T)就因中国产能扩张而受损。

山东石横特钢的董事长张武宗称，很难就中国钢铁产能的峰值给出具体数字，但就算经济相对高速发展，也将不再会是钢铁需求一大动能来源。

他说，若中国经济成长速度能适度调整，则将会持续增长，但钢厂及污染企业则料难见成长。(完)

(编译 蔡美珍/王洋/高琦 审校 李春喜/张明钧)

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