中国民营炼厂产量激增 国有炼厂罕见地减少原油加工量

路透北京4月1日 - 行业官员称，中国处于主导地位的国有石油企业今年前两个月原油加工量同比下滑，因民营炼厂提高产量并扩大销售，迫使前者减少加工量。

中国去年首次允许民营炼厂进口原油，让他们与国有大型炼厂争夺国内市场份额，并推动柴油出口创下纪录。

据一名接触到详细官方数据的国有油企官员称，国有炼厂--主要是中国石油(0857.HK)(601857.SS)和中国石化(0386.HK)(600028.SS)在1月和2月合计原油加工量较上年同期下降2.5%。

国有炼油厂多年来一直满负荷运转，很少降低原油加工量。

上述国有油企官员称，被戏称为“茶壶”的民营炼厂却把原油加工量自2015年同期水平提高了将近30%。

这名官员没有给出详细数字，并以公司政策为由拒绝具名。

中国国际联合石油化工公司副总经理钟富良周四在北京的一场石油行业研讨会上表示，中国精炼行业已经形成一个多元化的竞争格局，意指小型民营炼厂在原油采购和市场销售方面的影响越来越大。

中石化和中石油未立即回应就炼厂减产一事置评的请求。

根据一项路透调查，4月中国对西非原油的采购量日均水平可望达到19个月高点，主要由于民营炼厂的需求强劲。

民营炼厂获得原油进口配额之后，自2015年底以来大幅提高原油加工量，特别是政府1月在国际油价跌破每桶40美元的情况下，决定不下调国内成品油零售价格之后；政府此举实际上锁定了原油加工利润率。

三家小型炼厂的管理人士周四告诉路透，由于有新的原油供应，其炼油装置的开工率在80%或更高，而一年前仅为50%甚至更低。

由于缺乏零售分销网，小型炼厂为提高精炼燃油批发销量，将成品油出售价格定在每吨1,000-2,000元(155-309美元)，低于国有企业给分销部门的价格。

“国有企业实行炼油和分销分开的内部营销机制，这为小型炼厂将产品卖入大型石油企业营销体系提供了有利条件，”某北京的资深石油交易商称。

中国政府一般不会公布各企业的炼油量细节。

另据一位国有石油企业高管估计，1月份独立炼厂日加工量为近150万桶，相当于官方公布的全国1-2月份平均水平的约14%。(完)