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货币新闻 | 2013年 2月 21日 星期四 10:51 BJT

中国能源: 1月末商业原油库存环比下降1%,成品油库存增11%

路透上海2月21日 - 据新华社能源刊物China Oil, Gas and Petrochemicals(OGP)周四发布的数据,中国1月底商业原油库存较上月下降1%,成品油库存则上升11%.

其中,汽油与柴油库存分别环比上升5.47%和18.05%,煤油库存上升1.37%.

OGP未给出具体的库存数量.(完) (编译 隋芬; 审校 杜明霞)
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