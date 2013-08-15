中国邮轮产业或遭遇“风浪”

路透香港8月15日（记者 Brian Yap） - 为了推动邮轮产业发展，中国大规模投资兴建邮轮码头，还制定了建设更多相关设施和建造豪华邮轮的宏伟规划，以便能吸引更多外国游客，同时一圆国内游客乘风破浪的梦想。

但行业专家认为邮轮产业发展面临诸多问题，譬如建设的豪华邮轮设施亏损、缺乏合理的规划、邮轮停泊费用高昂、邮轮设施没有得到有效利用、通关时间过长等。

皇家加勒比国际邮轮公司(RCL.N)中国区负责人刘淄楠称，“（中国）政府和地方当局需要支持邮轮公司行使这方面的国际惯例。”

中国引进邮轮旅游不到10年，已建成的五个邮轮码头耗资预计超过45亿元。目前在建的邮轮码头还有三个，另有六个准备兴建的邮轮码头。

根据中交协邮轮游艇分会，从游客数量看，投资正在产生效益，去年中国接待的国际邮轮约为285艘，同比增长8.8%。

但该协会副会长郑炜航称，邮轮码头的建设狂潮已然在侵蚀利润。

郑炜航对路透称，市政当局过度投资建设回报不足的地标建筑，导致五大已经建成的邮轮码头基本上都处于亏损状态。

一些专家担心，一些投资是在没有对市场及增长潜力进行适当研究的情况下进行的，特别是中国邮轮游客与外国此类游客的喜好完全不同。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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